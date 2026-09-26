‘Níos mó Catalóinis ná Béarla’ (Més catalans que anglesos)

Inniu, an 26 Meán Fómhair, is é Lá Eorpach na dTeangacha. Is tionscnamh de chuid Chomhairle na hEorpa é le tacaíocht ón Aontas Eorpach, a bunaíodh sa bhliain 2001 as rath Bhliain Eorpach na dTeangacha. Is iad seo a leanas a chuspóirí: aird a tharraingt ar thábhacht fhoghlaim teangacha, éagsúlacht shaibhir theangeolaíoch agus chultúrtha a chur chun cinn, ilteangachas a chothú agus gach duine a spreagadh chun luach a chur ar theangacha agus iad a fhoghlaim, lena n-áirítear teangacha réigiúnacha, mionlaigh agus comharthaíochta.
Dá bhrí sin, is Lá iad, tionscnamh agus cuspóirí a oireann cosúil le fáinne ar an méar don chinneadh ba chóir don Aontas Eorpach a dhéanamh maidir le stádas oifigiúil na Catalóinise, atá curtha siar go deo ar chúiseanna polaitiúla den chuid is mó taobh thiar de réimse leathan argóintí teicniúla, dlíthiúla nó eacnamaíocha. Tá a fhios ag gach duine gurb é stádas neamhoifigiúil na Catalóinise i stát na Spáinne agus ní a thábhacht i dtéarmaí líon na gcainteoirí a fhágann go bhfuil an stádas seo deacair. Dá mba é an dara ceann a bhí ann, bheadh níos mó ná go leor cúiseanna ag an gCatalóinis a bheith ar chomhchéim leis na 24 teanga oifigiúil eile. Tá fíric scannalach ann, nach léirítear in aon phlé ar bhealach ionadh: tá níos mó daoine ann a bhfuil an Chatalóinis mar chéad teanga acu ná iad siúd a bhfuil Béarla acu (thart ar 5 mhilliún, in Éirinn agus i Málta den chuid is mó), díorthach de Brexit. Ós rud é go bhfuilimid ag caint faoi Éirinn agus Málta, ní labhraíonn ach cúpla céad míle duine Gaeilge nó Máltais ach ós rud é go bhfuil siad oifigiúil ina stáit, tá saincheart comhchosúil acu. Níl aon ghá dul isteach ann níos mó: ní bhainfear an réiteach cinntitheach amach ach amháin le neamhspleáchas, is cuma cé mhéad a dhéanann an tAire Albares, leis an dearcadh barrleibhéil sin, amadán de féin trína rá go bhfuil sé againn cheana féin (stádas oifigiúil na Catalóinise, ní neamhspleáchas). D’fhéadfainn a bheith iontasaithe freisin, ar ndóigh, agus d’íosfainn mo chuid focal le pléisiúr mór.
Ós rud é gurb é Lá Eorpach na dTeangacha é agus gur labhair muid faoi Éirinn, cuirimid an nóta inniu ar fáil atá scríofa sa teanga álainn Gàidhlig freisin.
[Versió en català]
Avui 26 de setembre és el Dia Europeu de les Llengües. Es tracta d’una iniciativa del Consell d’Europa amb el suport de la Unió Europea nascuda el 2001 a partir de l’èxit de l’Any Europeu de les Llengües. Són els seus objectius: destacar la importància d’aprendre llengües, promoure la rica diversitat lingüística i cultural, fomentar el plurilingüisme i animar tothom a valorar i aprendre llengües, també les regionals, les minoritàries i les de signes.
Són doncs un Dia, una iniciativa i uns objectius que s’adiuen com anell al dit a la decisió que hauria de prendre la Unió Europea en relació a l’oficialitat del català, eternament posposada per raons bàsicament polítiques rere una variada panòplia d’argumentacions tècniques, jurídiques o econòmiques. Tothom sap que el que dificulta aquest estatus és la no-oficialitat del català a l’estat espanyol i no la seva importància en nombre de parlants. Si fos això darrer, el català tindria raons de sobra per equiparar-se a les altres 24 llengües oficials. Hi ha una dada impactant, que sorprenentment no s’exhibeix mai en cap discussió: hi ha més persones amb el català com a primera llengua que les que tenen l’anglès (aproximadamente 5 milions, a Irlanda i a Malta bàsicament), una derivada del Brexit. Ja que parlem d’Irlanda i de Malta, el gaèlic o el maltès són parlats únicament per uns centenars de mils de persones però com que són oficials a llurts estats, gaudeixen de similar prerrogativa. No cal donar-hi més voltes: només amb la independència s’assolirà la solució definitiva, per molt que el ministre Albares, amb aquell posat de primer de la classe, s’escarrassi en afirmar que ja la tenim a tocar (l’oficialitat del català, no la independència). També podria saltar la sorpresa, és clar, i em menjaria les paraules amb molt de gust.
Com que és el Dia Europeu de les Llengües i hem parlat d’Irlanda, oferim avui l’apunt redactat també en la preciosa llengua gaèlica.
* Versió en gaèlic irlandès: Google Traductor; crèdit de la imatge: Instagram
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!