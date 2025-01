Música a la Holy Trinity Church

Per a la petita anècdota personal queda el fet que, si no m’erro, va ser la primera vegada a la meva vida que entrava en un temple cristià no catòlic. En un temple obert al culte, s’entèn. L’anglicanisme té escasses diferències amb el catolicisme (la controvèrsia entre ambdues esglésies és bàsicament de reconeixement del primat papal), de manera que els elements artístics i litúrgics del temple no em cridaren l’atenció: l’altar, les creus, la pica baptismal, fins i tot les estacions del Calvari a banda i banda de la nau, tot resultava familiar. En definitiva, l’acte d’ahir em va ser de gran interès tant des del punt de vista musical com cultural.

[Imatges: fotos de l’autor]