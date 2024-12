Molt artificial, poc intel·ligent

No fa falta dir als meus perspicaços lectors que el bloc d’ahir era una innocentada. Ni m’he fet res a la cara (i em reafirmo en el compromís personal de no passar mai per un quiròfan), ni existeix cap Clínica Santa Catalina, ni hi ha cap doctor González Medina (que jo sàpiga). El que ja no és ben bé una broma és la foto que il·lustrava l’apunt. Figura que soc jo. Està obtinguda per intel·ligència artificial posant el meu nom i dos cognoms. Per als que em coneixen personalment, ¿m’hi assemblo o no? És evident que no. No sé quin redimonis de combinació d’algoritmes ha arribat a la conclusió d’aquesta imatge. Avui repeteixo la consulta a la IA (el Grok del senyor Musk) i surto amb faccions completament diferents. Jove i afavorit, això sí.

Una eina molt artificial i poc intel·ligent, de moment.