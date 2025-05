El que no aconsegueixin els nord-americans… Mira, ja han col·locat un papa. Donem la benvinguda a Lleó XIV i li desitgem tota mena d’encerts en la seves noves responsabilitats. He de dir que m’ha sorprès gratament l’elecció del cardenal Prevost (que jo, com la majoria de mortals, desconeixia la seva existència) perquè, sabent les primeres informacions que ens arriben sobre ell, sembla que és una feliç combinació de característiques personals que el fan de bon acceptar. Ha pres el nom de Lleó, sembla que en record del seu antecessor Lleó XIII, el pontífex de la Rerum Novarum, “les coses noves”, els grans canvis econòmics, socials i laborals del tombant de segle que estaven en l’origen de l’encíclica. També Lleó XIV comença el papat en un moment de grans canvis en el turbulent panorama mundial.

En la dèria una mica maniquea de classificar cada cardenal i cada nou papa com a “progressista” o “conservador”, els “experts” en temes vaticans no han dubtat en posar Prevost en el primer dels dos calaixos, però les coses no són tan simples, afortunadament, com alguns voldrien. En la seva aparició al balcó de Sant Pere, el nou papa ha restablert les vestimentes i ornaments que pertoquen a la seva dignitat. La decisió de Francesc de prescindir-ne, encara que respectable, estava fora de lloc i la vaig trobar una concessió demagògica, molt del gust de cert progressisme: canvis en les formes sense tocar res d’essencial, que és el que ha estat, en el fons, el llegat del jesuïta argentí. Però tornem al nord-americà. Li esperen unes quantes carpetes que Déu-n’hi-do, tant en el terreny pastoral i doctrinal com en el molt més terrenal de la mil·lenària institució que des d’ahir té la responsabilitat de liderar. Veurem què dona de si aquest home. Per a mi, com a creient i actualment no practicant (no sé si ho havia revelat mai en aquest bloc), tindrà sempre el respecte que es mereix una figura religiosa del seu calibre i, naturalment, els preceptius cent dies de gràcia.

[Imatge: foto EFE, elpuntavui.cat]