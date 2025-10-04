Lamentacions

Com a resposta a l’article d’Ot Bou a Vilaweb “La lamentable ridiculització de la flotilla”, acabo de publicar el següent comentari:
“Jo també sóc dels que no cal fer burla de la “Flotilla” (així ho vaig deixar escrit al meu bloc: https://blocs.mesvilaweb.cat/jordicc/del-prego-a-la-flotilla/). Ara bé, posar al mateix nivell la multitudinària reacció de l’independentisme davant les successives mostres de repressió espanyola (tinguin l’eficàcia o la inutilitat que hagin tingut) amb aquesta anecdòtica i interessada “performance” dels palestinistes em sembla fora de lloc. Burla no, però critica tota, als seus interessats protagonistes, a la voluntat de desviar l’atenció de l’opinió pública (en això Pedro Sánchez ha demostrat la seva maestria), al blanquejament dels terroristes de Hamas, a la inutilitat de l’acció, a les bastant evidents mostres d’antisemitisme (això sí que és deplorable, Ot) i, per què no dir-ho, al friquisme woke que ha envoltat tota l’operació. Insisteixo sempre que puc: la palestina és la causa més mal defensada del món”.
[Imatge: Vilaweb]
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!