La meva reflexió (el vot per correu)

Deixant de banda l’extemporània i innecessària presència d’ETA (de les seves restes, millor dit) per espuris interessos partidistes, sens dubte que el que ha dominat el debat en aquestes eleccions municipals i autonòmiques és la proliferació d’irregularitats i escàndols en el procés de vot per correu en diferents indrets de l’autodenominada “democràcia exemplar”. Avui, jornada de reflexió (un altre anacronisme en els temps de la inmediatesa comunicativa) és potser el dia indicat per dir la meva sobre l’assumpte.

Convé no sorprendre’s massa de l’existència d’aquestes pràctiques. Han estat històricament una constant en la convulsa història electoral espanyola. Durant la Restauració constituí pràcticament la base del sistema d’accés al poder: caciquisme, pràctiques clientelars, compra de vots, electors difunts que miraculosament ressucitaven o les denominades “partides de la porra” si els anteriors ardits no funcionaven. Davant de tant joc brut, un polític de primera fila (crec que Antoni Maura) va prometre “eleccions rabiosament sinceres”, compromís que fou irònicament contestat pels seus oponents amb unes “eleccions sincerament rabioses” perquè tot romangués igual. Tornant a l’actualitat, és bastant ingenu no donar per cert que en anteriors comicis ja s’han produït pràctiques d’aquest tipus, protagonitzades per formacions de tot (o casi tot, siguem justos) l’arc ideològic.

El més greu és la poca creença en les virtuts del joc democràtic i la lluita a qualsevol preu per la consecució de cadires, guanys econòmics o poder per part dels partits polítics, però també hi tenen el seu paper les mancances i deficiències d’una legislació electoral sembla que pensada per complicar les coses a tothom. Ho he viscut personalment aquests dies, ja que he hagut d’acompanyar una persona a efectuar els tràmits per votar per correu i he quedat sorprès del procés (que he de reconèixer que desconeixia de primera mà), ple de paperassa, formulismes i cues físiques; un procediment que, justament, afecta especialment a col·lectius a qui se’ls hauria de posar les coses fàcils, com la gent gran o amb alguna discapacitat física (dues circumstàncies que es donaven en la persona a qui vaig ajudar). Sembla que si, a més, el vot s’ha de sol·licitar a l’estranger, poder exercir el dret al vot es torna literalment una quimera.

Si no hi ha prou voluntat política de millorar, simplificant-la, la legislació electoral, què podem esperar com a societat d’uns partits que figura que han de gestionar els destins de ciutats, pobles o territoris? Perquè no és només el vot per correu, són molts més aspectes. Estic pensant en la distribució més equitativa d’escons, l’eliminació dels blocs electorals per evitar candidatures de primera i de segona, la introducció del vot electrònic, la unificació en la tramesa domiciliària de paperetes o la supressió de la jornada d’avui. Caldria per això unes formacions polítiques de molt més alt nivell, seriosament compromeses amb uns usos democràtics que l’estat espanyol, pel seu devenir històric mai no ha tingut, i això és demanar massa. L’esclat dels diversos escàndols aquests dies, singularment el de Melilla (en el qual es pot presumir una implicació de tercers països, factor que ho complica tot), seria ideal perquè tots els partits, sense distinció de colors o lleialtats territorials, es comprometessin davant l’electorat a afrontar aquesta necessària reforma en profunditat de les regles del joc. Però no ho fan ni ho faran. Tot al contrari, ha estat ideal per convertir-ho en arma llancívola contra l’adversari i per deixar en segon pla el debat sobre mobilitat, habitatge, neteja, seguretat ciutadana o millora de les condicions de vida d’una opinió pública que, incomprensiblement, s’ho empassa tot amb una paciència digna de Job.

