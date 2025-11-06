Les aigües turbulentes

6 de novembre de 2025
Política
La ciutat de la poma té nou batlle

Tal com pronosticaven les enquestes, Zohran Mamdani ha estat elegit alcalde de Nova York. Ja tenim tothom fent lectures simplistes d’una notícia bona o dolenta, favorable o desfavorable als interessos de cada qual. La progressia d’aquí i d’allà, entusiasmada amb un personatge adornat d’algunes facetes que el fan, a priori, atractiu: jove, socialista, immigrant, pertanyent a una minoria religiosa o de missatge fresc i directe. Passarem per alt considerar l’extrema joventut com una virtut, sinó més aviat el fet que això el connecta amb un sector de la població perpètuament desentès de la política, i menys de l’oficial o convencional. El sector oposat, trumpistes i adlàters, han corregut a disparar contra ell l’artilleria més pesada possible: que si és musulmà i, per tant, vés a saber què més, que si és comunista, que si és antisemita… Simplificacions que només reforcen estereotips i idees preconcebudes i que, naturalment, comprem a ulls cecs a aquesta banda de l’oceà.

No crec que el triomf de Mamdani, ampli i inapel·lable, tingui un trasfons bàsicament ideològic com pretenen els esquerranosos nostrats. Caldria analitzar en detall les seves propostes programàtiques i inserir-les en el context en què vol portar-les a terme, exercici que naturalment ningú no ha fet, fora de destacar la seva preocupació per la problematica de l’habitatge novaiorquès que traslladem mimèticament a la nostra realitat, sense el més mínim esforç de situar-nos mentalment en una altra societat, una altra economia i en un altre país. Més aviat diria que la victòria electoral obeeix a un vot a la contra o de protesta. Nova York, sembla i ho és, sociològicament molt distant del que representa Trump i el seu món: una gran metròpoli cosmopolita i multicultural, innovadora i inquieta, on factors com la religió o la tradició cotitzen poc. És lògic suposar que els novaiorquesos es decantin per algú mínimament amb cara i ulls i políticament prou independent i que els serveixi de contrapès o potser de mal menor. Si a sobre connecta bé amb el votant mitjà (xarxes socials, bona comunicació) millor m’ho poses. Els no prou convençuts però malgrat tot anti-republicans deuen pensar que el temps amansirà el jove ugandès, i el seu possible extremisme, de forma o de fons, agrement criticat pels trumpistes, s’anirà diluint en un mar de pragmatisme i real-politik com acostuma sempre a passar.

Potser l’etiqueta més cridanera de Mamdani sigui la de “musulmà” o “islàmic”, factor que el beneficia o el perjudica, segons parers ideològics de cada un. Conforme passin els mesos, es vegi més el seu tarannà i es valorin amb més coneixement de causa la seva gestió i decisions, serà el moment que tothom es mulli en la qüestió. A veure si el fet de ser musulmà significa ser un retrògrad i un sospitós amb vincles amb grups terroristes com afirmen alguns: de moment ha comparegut a la celebració de la victòria electoral acompanyat d’una única dona (que sapiguem) no especialment tapada com si faria (millor dit, fa) alguna diputada catalana. Veurem també si intenta imposar alguna xària o alguna altra norma de contingut religiós: ja us dic jo que no ho farà. Pensar-se que és el mateix un musulmà fet a sí mateix a Estats Units, la terra de les oportunitats, que un immigrant arribat a Catalunya, el regne del subsidi i dels imams descontrolats, és no entendre res.

No s’ha destacat tant una altra faceta de Mamdani, com és la de no dependre de l’aparell, de les cúpules o de la disciplina del partit sota el qual presentà la seva candidatura, el Demòcrata. S’ho va treballar ell sol, a peu de carrer, amb els seus mitjans, amb les seves pròpies idees i propostes. Fa un any se li pronosticava un 1 % de vot i ha acabat guanyat per més del 50. Tota una lliçó per a aquest racó del món, on càrrecs, funcions públiques, feines i feinetes són aconseguits prèvia fidelitat canina a un o uns “líders”, al seu torn cooptats pels que remenen les cireres. Mamdani deurà poc o gens a ningú. Tindrà les mans relativament lliures per portar a terme les seves propostes, d’altra banda sempre discutibles. Una altra cosa és que es deixi influir primer o comprar després, i passi a engruixir una llista de decepcions. Si això fos, els novaiorquesos tindran l’oportunitat de triar algú altre i aquesta vegada sí encertar-la. Són les regles del joc.

[Imatge: foto Getty Images, bbc.com]

 

