La ciutat curiosa

Un dels meus dos auto-regals de Nadal ha estat un llibre. Es titula El Gabinete de las Curiosidades (Retrografías Ediciones) i el seu autor és Eduardo Reguera, un canari dissenyador de professió i aficionat a la literatura i història del nostre arxipèlag. En forma de curts relats, Reguera parla del passat de Las Palmas, preferentment del tombant del segle XIX al XX. Per les seves pàgines, i com si d’un petit museu es tractés, se’ns mostra un peculiar mosaic de la vida local i quotidiana: hi desfilen edificis, comerços, personatges, notícies, anècdotes… a partir d’un retall de diari, d’un document, d’una fotografia, d’una carta manuscrita, d’un llibre antic o de qualsevol objecte que hagi caigut a les mans de Reguera, perseguidor de tota aquella troballa que ajudi a entendre el passat de la ciutat. Il·lustren el llibre, a més, gran quantitat d’anuncis procedents de la revista Nuevo Mundo, de 1907-1912, amb propostes comercials tan deliciosament demodés com els gramòfons Ureña, els trajes interiores higiénicos del Doctor Rasurel o la Fosfatina Falieres (recordo que el meu pare me’n parlava), un aliment per enfortir els ossos dels nens.

L’obra de Reguera comprèn altres títols com Las aventuras del capitán Norton. El tesoro de Van der Does (Garoé), El comerciante de Ultramar. Roque Hidalgo López (1851-1892) (Retrografías) i Guía de una ciudad desaparecida (també Retrografías), apassionades contribucions a la història de Las Palmas fetes, com aquest apunt setmanal dels dimarts, per amor a una ciutat.

[Imatge: facebook/eduardoreguera]