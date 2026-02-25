La Bressola, 50 anys

Només unes ratlles per felicitar La Bressola, amb motiu del seu 5oè aniversari i per la concessió del Premi Martí Gasull que atorga cada any la Plataforma per la Llengua. Cal posar en valor la tasca d’associacions com La Bressola, compromesa des de fa mig segle en la lluita per la normalització del català on més dificultats troba (la Catalunya Nord) i en el sector estratègicament més decisiu (l’ensenyament). El seu president, Guillem Nivet, declarà en el transcurs de l’acte de concessió del premi: “La immersió funciona si és total i absoluta. Si es fa a mitges és bilingüisme, i el bilingüisme és colonialisme pur”. Tot un toc d’atenció i d’alerta per qui s’hi senti al·ludit, suposant que aquestes paraules arribin on han d’arribar. Proporcionalment als mitjans disponibles, a la Catalunya Nord s’ha fet molt més pel català que a la Catalunya estricta. Tot un exemple a tenir en compte, tota una trajectòria per premiar.
[Imatge: plataforma-llengua.cat]
