La batalla diària per la llengua (26)

Ja fa unes dues setmanes d’això. Vaig precisar fer una gestió a un punt d’atenció a Las Palmas de la meva companyia telefònica. Al dir-li que durant molts anys havia viscut a Tarragona, el noi que em va atendre em va comentar que va estar a punt d’anar-se’n a viure a aquella ciutat i a treballar en la mateixa feina i companyia, per la qual cosa (i aquí ve el detall d’interès) ya había empezado a aprender catalán. Això abans de no tenir per segura la nova destinació laboral. Em va sorprendre una mica, perquè no dir-ho, i no vaig evitar pensar en tanta immigració que s’instal·la a Catalunya per fer-hi de metge o de cambrer, tant se val, sense la més mínima intenció d’integració lingüística. La postil·la verbal del xic canari serveix també per deixar constància que, en matèria lingüística, no sempre tot és tant criticable, dolent o decebador com alguns s’escarrassen en dir. Quan les informacions són bones també s’han de dir, per modestes que siguin.
* Crèdit de la imatge: roams.es (la companyia telefònica de què es parla a l’apunt no es correspon amb la de la imarge)
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