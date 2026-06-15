Josep Maria Sans i Travé (1947-2026)

Avui toca lamentar la mort de Josep Maria Sans i Travé, historiador i arxiver. Nascut a Solivella, fou professor de la Universitat de Barcelona, cap del Servei d’Arxius de la Generalitat i director de l’Arxiu Nacional de Catalunya, a més d’expert en els templers. El vaig tenir de professor a Tarragona i el recordo recitant dades sobre els grans arxius de referència, l’Arxiu de la Corona d’Aragó, el de les Índies de Sevilla, el de Simancas… Per alguns, les classes devien resultar feixugues, per a mi m’encantava la temàtica i com l’explicava. En el seu moment vaig explicar una anècdota d’ell i avui la reprodueixo aquí. Era octubre de 1975 i, esperant-lo a classe, estava mirant el vespertí El Noticiero Universal, que informava de la gravetat de la malaltia del dictador. En entrar Sans a l’aula i veure la portada no va poder evitar comentar, amb una mitja rialla malèvola: Uy, este ya está en capilla… (com es pot comprovar, l’ús del castellà en espais públics, fins i tot en universitats, era generalitzat en vida de Franco). Una mica optimista el professor ara desaparegut, perquè encara vam esperar cinc o sis setmanes a que es produís l’hecho biológico.
[Imatge: enciclopedia.cat]
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