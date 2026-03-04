Intentant endreçar idees

Quan opino sobre temes polítics o socials, tinc per norma fer-ho amb unes informacions o coneixements previs i evitar incoherències fins on sigui possible. Volia parlar sobre el nou i desgraciat conflicte bèl·lic iniciat a l’Iran i estès en pocs dies a tot el Pròxim Orient, i em temo que no em serà fàcil complir aquelles condicions, de manera que les següents idees han de ser llegides com un brainstorming particular i compartit sobre uns fets que a tots ens aclaparen i ens superen. Potser el sol fet de redactar aquestes ratlles m’ajudaran a ordenar el trencaclosques mental que tinc muntat sobre la qüestió i evitar caure en contradiccions sobre la meva manera de pensar.
Parteixo de la base que intento fugir de qualsevol maniqueisme i d’adscriure’m acríticament a cap dels bàndols en què, sembla, ens intenten enquadrar si us plau per força. Establir dos blocs antagònics sobre qualsevol qüestió, sigui de l’àmbit o de l’envergadura que sigui, és com sabem simplificador i no en pot sortir res de bo. Amb l’esclat de l’actual contesa (no fa ni una setmana!) ha faltat temps per definir camps irreconciliables d’estats, grups polítics o posicionaments ideològics amb les derivades conseqüents: si no estàs amb mi, estàs contra mi, si aquest parla bé de tu vol dir que jo soc de l’altre camp, etc. Si Estats Units i Israel ataquen Iran, correspon irremeiablement posar-se del cantó d’uns o defensar l’altre. Com que la iniciativa ha partit dels “dolents” habituals de la pel·lícula i com que a dalt de tot de la maniobra hi ha el “pèrfid” Trump, no hi ha més volta de full: s’ha de condemnar de totes totes l’agressió i, per tant, blanquejar fins on és possible el règim iranià. Si resulta que aquest felicita, com fan també alguns impresentables grups islamistes, Pedro Sánchez per la seva discutible posició sobre el conflicte, el president del Govern espanyol passa a ser el dimoni en persona. Podríem seguir, però personalment no penso caure en aquestes simplificacions, a risc de no caure simpàtic a ningú, decebre amics o crear-me enemics.
Dit això, crec que no és admisible l’atac perpetrat contra l’Iran, una dictadura autocràtica condemnable sense reserves. Ara bé, es tracta, se’ns diu, d’una violació del dret internacional, feta quan i com ha calgut a una pluralitat d’interessos més o menys endevinable. Com ja vaig manifestar en ocasió del passat conflicte a Gaza o la intervenció a Veneçuela, sembla que tothom s’ha posat molt exquisit amb el dret internacional segons com convé. Sí que crec que s’ha de respectar (que s’hauria de respectar) el dret internacional, tant com s’ha de respectar el dret dels palestins a alliberar-se del jou de Hamas, dels veneçolans de tenir uns legítims representants sorgits d’eleccions netes o dels iranians (i les iranianes!) de ser respectats en les més elementals llibertats personals. És clar que tots aquests drets els haurien d’assolir els propis interessats i per mètodes pacífics, però si això no és possible, caldrà optar per solucions més dràstiques i menys agradables. El problema, és clar, i en això cal donar la raó els que objecten o condemnen obertament les darreres intervencions nord-americanes, és que el resultat pràctic no es correspon amb l’objectiu ideal que s’havia anunciat. Gaza continua estant com està (amb el perill de ser convertit en una surrealista concentració de resorts de luxe), Veneçuela continua essent una dictadura (encapçalada per una dona, suggestiva dada a tenir en compte, ara que s’acosta el 8 de març) i tot fa pensar que Iran no es convertirà, almenys a curt termini, en una idíl·lica democràcia laica.
Parlava del dret internacional, i caldria també no fer-se gaires il·lusions. Personalment, fa molts anys que vaig abandonar el lliri amb què jutjava cada episodi de la història de les relacions entre estats. És cert que amb els anys la humanitat va fer considerables progressos a l’hora d’establir declaracions universals, tractats o organismes tendents a eliminar o com a mínim esmorteir tot allò que signifiqués guerres o vulneracions de drets humans. Particularment, de la lliçó de la Segona Guerra Mundial va sorgir un conjunt d’institucions, entre elles les Nacions Unides, que semblava que encaminarien la humanitat cap a una convivència desitjada, respectada i perdurable. Ja s’ha vist que no ha estat possible, i el “panotxa” de la Casa Blanca així ens ho ha fet saber amb les seves múltiples, i a vegades desconcertants, decisions polítiques o econòmiques. Parlant de Nacions Unides, quin trist paperot, per inexistent, el que està tenint aquests dies. Només ha estat notícia per l’anecdòtica intervenció de la senyora de l’abans susdit presidint excepcionalment el Consell de Seguretat i parlant de pau (sic). Més encara, Trump ja s’ha empescat una mena d’ONU alternativa, formada a la seva conveniència i que, per tant, encara tindrà menys efectivitat a l’hora de disposar les regles d’un ordre mundial acceptat per totes les parts.
La rebutjable política del president nord-americà, en perfecta sintonia amb el seu menyspreu als principis democràtics del seu país i a les més elementals normes diplomàtiques, no justifica el més mínim el règim iranià, fonamentat, cal recordar-ho sempre, per una visió rigorista d’una religió que arriba a castigar el simple fet d’ensenyar cabells en públic. Que a dia d’avui sectors de casa nostra, dits “feministes” sense ironia, no badessin boca quan teníem notícia de dones valentes plantant cara al règim o de milers de morts i represaliats enfrontant-s’hi, i ara facin tants escarafalls per les malifetes dels ianquis, demostra la seva catadura moral. És un autèntic escàndol.
Els vertiginosos pocs dies que fa que dura la guerra ja ens han deixat, quin remei, les esperables seqüeles: les decebedores posicions de la vella Europa (nosaltres) no sabent ben bé què fer, l’inquietant silenci de russos i xinesos, l’augment del preu del combustible i de retruc de tot lo demés (clavat, aquest no falla mai), la baixada de les borses, les fake news (sembla que tots aquells glamorosos emirats del golf Pèrsic estan en flames, i no) o la invasió gens subtil de tota classe de subproductes obtinguts per intel·ligència artificial (podríeu parar una mica?, gràcies).
Una altra conseqüència de les hostilitats és també un clàssic quan van maldades: estem als inicis de la Tercera guerra mundial. La de vegades que he sentit aquesta premonició a la meva vida! De moment res, però toco fusta.
[Imatge: apuntmedia.es]
