Infal·libles

Una mica arraconada per la desaparició de l’economista Oliveras i el dirigent abertzale Madariaga, la mort del prestigiós teòleg Hans Küng ha quedat en un segon pla. I no hauria de ser així perquè en el seu moment va ser una controvertida figura eclesiàstica que va estar en primer pla de l’actualitat. Recordem-ne els principals trets biogràfics. Nascut a Sursee (Suïssa) el 1928, llicenciat en teologia per la Universitat Gregoriana de Roma i ordenat sacerdot, fou conseller del Concili Vaticà II. Potser perquè va entendre els nous vents (l’aggiornamento, en argot conciliar), se’ls va prendre seriosament i va promoure en les seves obres la renovació de diferents qüestions doctrinals i eclesiàstiques: la censura prèvia de llibres (el famós imprimatur), el celibat eclesiàstic i, especialment, la infal·libilitat pontifícia. A ulls de la Congregació per la Doctrina de la Fe, això s’apartava massa de l’ortodòxia i fou amonestat primer i suspès després. Eren els primers temps de pontificat de Joan Pau II i el procés de càstig a Küng va causar molt rebombori i constituí una decebedora mostra, una més, de com li costa a l’Església catòlica acompassar-se amb el món que l’envolta i saber interpretar els signes del temps.

Que Küng discutís la infal·libilitat papal i que el Vaticà hi reaccionés fermament silenciant-lo tan com va poder és revelador de la transcendència que se li donà a aquesta qüestió (recordem-ho: el papa no s’equivoca si promulga un ensenyament dogmàtic ex cathedra) i com d’actual n’és, encara que no se’n parli massa: podem admetre veritats absolutes en uns temps de relativismes, “veritats alternatives” (Trump dixit), saturació d’informacions no fiables, fake news…? A mi em sembla del tot periclitat, fins i tot tenint en compte un context religiós, per tant irracional. Que jo sàpiga, l’Església catòlica no ha modificat el seu posicionament, però el simple fet de constatar que el món ha canviat, i més de pressa que ho farà, hauria de ser suficient perquè es posés les piles també en aquest tema. Hans Küng ho va intentar en el seu moment i el preu de fer-ho el constatem avui: la notícia de la seva desaparició en un breu a peu de pàgina.

