Ho teniu guanyat, Orriols

El cada dia més sorprenent Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat ha obert un expedient sancionador a Sílvia Orriols, actual alcaldessa de Ripoll per unes manifestacions a la cadena televisiva 8TV (que en pau reposi) que podrien constituir una infracció. Encara que Orriols ha fet trampa en anunciar-ho (ha dit que li havien posat una multa, quan el cert és que únicament li han notificat l’inici de l’expedient), no surto de la meva estupefacció sobre el fons de la qüestió. Sembla ser que tot és a resultes de la denúncia d’un particular, que ha jutjat les opinions d’Orriols sobre els perills potencials de l’islam a Catalunya, d’altre banda prou conegudes, com un atac a l’esmentada religió i un motiu de discriminació, sancionable per llei. No surto de la meva estupefacció, deia, per dos motius: primer perquè considero que qualsevol manifestació verbal o escrita hauria de quedar amparada per la llibertat d’expressió i, per tant, en cap cas pot ser punible per via administrativa; i segon, lligat al primer, si es considera que del contingut de les opinions de Sílvia Orriols se’n desprèn algun il·lícit (molt pocs: delictes d’odi, calúmnies…) és la via judicial l’única adequada per conèixer-lo i jutjar-lo si escau.

I què va dir l’alcaldessa de Ripoll en el programa televisiu? Doncs, en la seva línia, va llançar un crit d’alerta no sobre l’islam en sí sinó sobre el perill que representa la creixent presència a Catalunya dels sectors més rigoristes d’aquesta religió, partidaris del sotmetiment i ocultació de les dones o de determinades pràctiques aberrants. Que sigui la Conselleria de Feminismes la que actuï en contra de qui això denuncia no deixa de ser paradoxal. Segurament cal llimar o matisar moltes de les afirmacions d’Orriols, però el fet de que sigui atacada o, al contrari invisibilitzada, pel que diu ja ens dona una pista de que resulta molesta per a amplis sectors sobretot de la nostra progressia, que perseveren en el seu error d’amagar el cap sota l’ala davant de la problemàtica que representa certa immigració per a la nació, cada dia més evident. És irresponsable aquesta actitud de bonisme i condescendència per situacions que s’acabaran descontrolant i de res serveix titllar d'”extrema dreta” qui gosa posar-hi el focus, amb més o menys raó. I naturalment, tampoc servirà de res posar-hi multes (de 10.000 €), el pagament de les quals es cobriria, sense esforç, amb un crowfunding. Però no caldrà: si l’assumpte que estem comentant prospera (que jo crec que no) arribaria al contenciós que, naturalment, ho arxivarà. Orriols, ho teniu guanyat.