Ho he vist bé?

El cupó de l’ONCE del proper 22 de setembre està dedicat al mil·lenari de la fundació del Monestir de Montserrat. Molt bé, si no fos per un petit detall: el nom de l’indret apareix erròniament com “Monserrat”. Quan ho he vist els ulls em feien pampallugues. Segur que és un error? Com pot ser que una entitat com l’ONCE, que se suposa seriosa i eficient amb tot el que fa transcrigui malament el nom de la muntanya-santuari-marededéu catalans?

Des de fa dos anys estic vinculat a l’entitat a favor dels cecs en qualitat de voluntari i encara que això no perjudicarà el compromís que tinc amb ells, sí que m’ha dolgut aquesta mancança que, repeteixo, no sé si és un error o és fet a posta o és que el topònim “Monserrat” sense la T ha estat acceptat per les altes instàncies lingüístiques espanyoles, que també podria ser. En realitat no és més que una anècdota. Això em recorda que fa molts anys l’ONCE va decidir dotar les cabines de venda de cupons amb un rellotge on totes les hores eren marcades amb una ratlla, llevat de l’onze, que era un numero, fent un joc de paraules amb el nom de l’entitat, però és clar, el joc només funcionava en castellà, no en català; qui va comentar aquell detall no es va poder estar de doldre’s d’aquesta nova i enèssima mostra de domini imperceptible i banal d’una llengua sobre una altra.

¡I pensar que el cupó dels cecs, antecedent remot de l’actual cupó (i del Cuponazo), el creà el 1934 el Sindicat de Cecs de Catalunya, del republicà Roc Boronat! En fi…

[Imatge: foto de l’autor]