Ha dimitit Salvador Illa!

La notícia de la dimissió del president Salvador Illa ens ha sorprès per inesperada. Quan la bona governança del carismàtic dirigent socialista començava a donar els seus primers fruits (solució del finançament català, descongestió dels hospitals, puntualitat dels trens, resultats brillants als informes PISA, i tantes altres bones notícies), la renúncia d’Illa és com una galleda d’aigua freda sobre els il·lusionats catalans, que es pregunten, desesperençats, ¿qui portarà a partir d’ara el timó de la nau de la Generalitat?, ¿en quines mans dipositarem els destins de la nació, ui perdó, de la comunitat autònoma?
Són hores incertes, greus. Per la meva part, no sé què dir. Més que paraules, potser una imatge serà més adequada per resumir el meu estat d’ànim:
[Imatges: foto Eduardo Sanz, Europa Press, economiadigital.es; forum.ad]
