Estar-se pel que s’ha d’estar

Escena viscuda aquest mateix matí. Els vianants d’un cèntric encreuament de Las Palmas intentem passar amb el semàfor en verd. Dic “intentem” perquè uns cotxes han quedat aturats al mig del pas mentre d’altres ho han fet a la quadrícula groga del mig de l’encreuament. Dues situacions, doncs, que la normativa de trànsit prohibeix expressament i poden ser motiu de sanció econòmica. Segona part de la història: els fets han passat amb un cotxe de la policia local aparcat al mig del carrer a ben pocs metres i ocupat per dos agents distrets amb sengles mòbils.
No deixa de ser una metàfora del món en què vivim i de la manera que tenim de (no) complir les regles que tenim establertes com a societat: faltes, delictes, irregularitats, maleses, corruptel·les, vandalismes… sigui quina sigui la seva gravetat comesos en tota mena d’escenaris i situacions imaginables per persones que es creuen impunes per cometre’ls, a la vegada que els responsables de vigilar-los i evitar-los (polítics, policies, inspectors, autoritats de tota mena), es fan l’orni, el desentès o el despistat. No estan pel que han d’estar, i així funciona tot. Mentre els dos agents de la guàrdia urbana estaven absorts en llurs pantalletes (potser miraven informació seriosa relacionada amb la seva tasca o potser perdien el temps fent scroll a les xarxes socials, no ho sabem), una senyora gran ha colpejat ostensiblement un dels cotxes que ens destorbaven el pas. Ha fet més ella que els dos uniformats. Serà veritat allò de “sols el poble salva el poble”?
* Crèdit de la imatge: laspalmasgc.es
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