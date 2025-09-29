Escapada a Marsella (i 4: mirant al cel)

Darrer dia d’estada a Marsella. La nit anterior, les previsions meteorològiques alerten de pluges intenses a Bouches du Rhone, el departament del qual és capital la ciutat. Vaja. El matí respecta els meus plans, que no són altres que visitar el monument més característic de Marsella, la basílica de Notre Dame de Garde. En aquesta sèrie ja hem comparat tres llocs de la ciutat amb Barcelona: afegeixo ara un quart, perquè la Garde vindria a ser el Tibidabo marsellès, un temple peculiar edificat sobre una muntanya que domina tota la ciutat. Fins i tot va disposar durant molts anys d’un funicular per pujar-hi.
A falta de metro o de tramvia, i donat que l’accés a peu pot ser d’allò més costerut, la forma més intel·ligent d’anar a la basílica és prendre el trenet turístic que t’hi porta des del Vieux-Port. No soc gaire de trenets o busos turístics, però hagués estat un error no pujar-hi en aquesta ocasió, ja que fa un recorregut del tot recomanable per la costa sud. Passa per la platja dels Catalans (a l’esquerra). Aquest lloc fa referència a un grup de pescadors catalans que el segle XVIII van obtenir un permís per pescar en aigües de la zona, i allí acabaren instal·lant-se. El trenet continua tot resseguint la sinuosa costa coneguda com la Corniche. El paisatge, amb el mar, les illes properes i el cel, ja ennuvolat, és realment espectacular. Per cert, una de les illes és la d’If, d’on escapà el comte de Montecristo.
Arribem a la basílica. De moment l’església no és visitable, ja que fins que no acabi la missa no deixen entrar les hordes turístiques. Tampoc podrem contemplar part de la façana ni l’enorme imatge de la Mare de Déu que corona el campanar: tot està en obres i ple d’embestides. Finalment podem accedir a la nau principal. És l’esperable temple motiu de devoció de tota una comunitat: imatges i més imatges, pintures, mosaics, milers de vots, ciris i espelmes, estampes, fins i tot banderes franceses i altres objectes históric-militars penjats a les parets, als quals tenen molta tirada en aquell país. És una nau posseïda per l’horror vacui, no hi ha metre quadrat que no estigui ocupat per algun element artístic o litúrgic (a dalt). En una de les escales exteriors d’accés a l’església descobreixo unes plaques amb versos de Mistral. No en som conscients, i malauradament no és cap sorpresa, però estem en terres occitanes. La presència de la llengua a Marselha és mínima, però com es pot comprovar, encara cueja: fem-li un raconet també en aquest apunt (a sota).
Dino al Vieux Port un gustós risotto de gambes mentre cauen les primeres gotes. Sort que estic a cobert. La tornada a l’hotel serà èpica, mal protegit per una bírria de paraigües que em deixa els pantalons i les sabates xops. Per cert, un paraigües que he de mantenir obert a l’interior de l’estació de tren (el meu hotel hi és annex): les goteres estan generosament repartides per tot l’edifici. I amb aquesta trista imatge he de donar per conclosa la meva estada a Marsella, la ciutat mediterrània que val la pena descobrir i gaudir.
[Imatges: marseilletourisme.fr, fotos de l’autor]
