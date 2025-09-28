Escapada a Marsella (3: a passeig)

El barri més típic de Marsella, el que a priori ha d’atreure més l’atenció dels ramats de turistes, es diu Panier i correspon a la part septentrional del Vieux-Port, la part més antiga de la ciutat. Les guies afirmen que és l’equivalent al Montmartre parisenc. Potser ajuda a aquesta percepció el fet de que aqui es troba la catedral, un enorme edifici d’estil neobizantí que seria l’equivalent al Sacré Coeur, però el Panier més aviat recordaria Gràcia. El seu atractiu és innegable i, contra el que em temia, no està envaït per les multituds (almenys un dissabte al matí de setembre) i l’oferta comercial i gastronòmica (a dalt) conserva el segell autòcton. Les botigues d’artesania, de records o del famós savon de Marseille s’alternen amb cafès i petits restaurants que, això sí, despleguen taules i cadires per uns carrers ja de per si estrets, creant una certa sensació d’aclaparament. Abundor de grafitis, generalment de bon gust. Flors i plantes per tot arreu. Passo per un carrer peatonal (es diu Beauregard) amb profussió de cartells amb sentències d’autoajuda o filosofia barata (a la dreta). Es tracta, certament, d’un barri de contrastos: passo del brugit ciutadà a la quietud més absoluta a la propera Place des Moulins. No menys agradable és el recinte de la Vieille Charité, abans església i hospici i ara centre cultural, on dino tranquil·lament en un petit cafè a l’aire lliure.
Per passejar però també descansar de l’atabalament ciutadà, una aposta segura és el parc Longchamp. Presidit per un impactant conjunt monumental, ple d’escultures, fonts i un gran estany, que recorda poderosament la Ciutadella barcelonina (a sota), el parc és un d’aquells equipaments tan necessaris en tota ciutat, amb abundant vegetació, proveït de bancs, fonts, jocs per la canalla i monuments a la memòria de gent famosa. També és el lloc escollit per celebracions o reportatges de noces. Cinc, com els dits d’una mà, són les núvies que vaig comptar en una o altra zona del parc. Tres blanques i dues negres. L’especificació racista no és gratuïta: un d’aquests dos darrers casaments va ser un interessant esdeveniment sociològic que vaig tenir l’oportunitat de contemplar: la indumentària i els complements d’ells i d’elles, d’un estil aparatós, discutible, com de parvenu, era certament cridaner, molt típic de la comunitat negra, d’abundant presència a la ciutat, quan es muda. No els ho critico: era el seu dia de festa i tothom ha de poder vestir com li doni la gana. La núvia duia un exèrcit de dames de companyia, totes abillades de taronja intens: n’eren catorze, les vaig poder comptar mentre es feien les fotos de grup de rigor.
El parc Longchamp encara em reservava una altra sorpresa per fer-me passar la tarda. Se’m creuà una performance protagonitzada per una noia que desfilava amb una mena d’arpa en posició horitzontal, seguida d’un individu espitregat que, sense immutar-se, es ficà en un dels vasos de les fonts, i amb la roba xopa dirigí a l’espectant públic badoc el seu inintel·ligible discurs. La gent fent fotos, és clar. No vaig aclarir què dimonis era tot plegat. Com a pista, cal dir que ben a prop hi havia un servei de càtering amb estesa de canapès i begudes a punt de ser servits. Seria l’espectacle i el convit d’un dels cinc casaments? Misteri.
(continuarà)
[Imatges: marseillesecrete.com, fotos de l’autor]
