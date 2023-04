És que se us ha d’explicar tot

¿És possible que algú, llegint el meu apunt del dia 25, cregués realment que em disposo a emprendre físicament la famosa Ruta 66 nord-americana, encara que sigui sense moto? Doncs sí, algú ho va interpretar així. Però no és el cas. Ho lamento, no es tractava ni d’una broma (això només ho hagués fet un 28 de desembre), ni de ganes de fer-me l’interessant. Encara que sigui molt poc creïble que em decideixi a fer aquesta travessia (ja m’agradaria, ja), és inevitable donar algunes explicacions per als lectors que s’hagin quedat in albis. Resulta que el dia 25 vaig fer 66 anys i a partir d’això em vaig empescar fer un paral·lelisme entre els propers 365 dies (millor dit, 366, que l’any que ve és de traspàs) i una simbòlica ruta personal que somnio plena de llibertat i aventures. A veure si serà veritat.

[Imatge: wikirock.org]