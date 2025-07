Els burquinis, de nou

Si els que estan en desacord amb la prohibició del burquini a les piscines de Ripoll ho fan perquè l’ordre prové de Sílvia Orriols, la seva “malvada” alcaldessa, ja anem malament. Em calen arguments de més pes, més convincents que el simple fet que es tracta d’una decisió per prejudicis polític-religiosos d’un determinat partit, com s’està donant a entendre a la cada dia més desorientada opinió pública. En aquest bloc ja m’he pronunciat sobre la qüestió com a mínim en dues ocasiones (als apunts “Fora, fora, fora aquesta roba” i “Platges complicades“). Venia a dir, i ho mantinc setze anys després, que no comparteixo la prohibició de l’ús d’aquesta antiquada i incòmoda prenda, perquè per davant de raons de tipus moral preval la llibertat de l’individu i davant d’incoveniències d’ordre higiènic ens obligaria a filar tan i tan prim a l’hora de reglamentar cossos, mides o teixits que tot plegat esdevindria inviable. És segurament des d’aquesta perspectiva que les normatives on han d’emmirallar-se les ordenances de Ripoll tendeixen a protegir aquest dret a l’ús en espais públics de tota mena de prendes de vestir, per estrafolàries que siguin.

És clar, el problema és un altre. Parlava de llibertat personal a l’hora de dur un burquini, un tanga o qualsevol altra prenda i és bastant obvi, encara que d’impossible demostració fefaent, que totes les usuàries del vestit de bany islàmic (des de noies ben joves fins senyores de molta edat) ho són per imposició de la seva comunitat social, on els homes, en forma de marit, pare o, sobretot, autoritat religiosa tenen la darrera paraula, so pena d’ostracisme o alguna cosa pitjor. És aquí on caldria actuar sense manies, bonismes o escrúpols del wokisme nostrat, però no la prohibició pura i dura.

A mi no m’agrada gens que a les piscines, els carrers, les places, els mercats o els ambulatoris de Catalunya proliferin cada dia més mocadors, hijabs, burques o burquinis (les escoles són tema a part, penso), precisament perquè crec que no és el resultat d’una lliure elecció personal, encara que aquesta sigui l’aparença. Són la mostra pública, massiva i quotidiana de la presència d’una determinada religió amb uns valors allunyats de la civilització occidental, la que sí que preserva la llibertat religiosa o personal. Per això no vull que es prohibeixi, però dit això cal actuar decididament en altres camps per aconseguir que només portin aquestes prendes qui lliurement les vulgui portar. Però, si us plau, no defensem ara els burquinis a les piscines simplement perquè Sílvia Orriols hi està en contra. A les teles espanyoles ja s’estan afanyant a destacar la notícia, tot recalcant que qui ha pres la decisió municipal és d’una força “d’extrema dreta i independentista”, així, tot junt, quan una cosa no té res a veure amb l’altra. La qüestió és sempre rebre de tots cantons.

