‘El Temps’, en còmodes mensualitats

La revista setmanal El Temps passarà a ser mensual a partir del febrer. Es tractava fins ara de l’únic setmanari de temàtica general en l’àmbit dels Països Catalans i amb aquesta periodicitat ha aguantat fermament totes les embestides durant més de quaranta anys, però la realitat econòmica i tecnològica ha obligat els seus responsables a prendre una decisió inesperada però que, ben mirat, té tot el sentit del món. En una època d’informacions immediates i contínues, en l’era de la digitalització de tota mena de continguts periodístics, culturals o d’entreteniment, continuar editant en paper setmanalment una revista començava a semblar una activitat destinada a la seva desaparició. Fent-la aparèixer una vegada cada mes (amb moltes més pàgines i enquadernades amb llom, segons han anunciat) s’aconsegueix transformar el sentit de la revista: ja no serà un recull de les informacions de dies anteriors (de les quals en som sabedors per molts altres canals de manera instantània) o de reportatges que hi són directament relacionats, sinó una exposició més calmada i aprofundida de temes de l’actualitat però que no demanen tractament immediat. Al seu costat continuaran, esperem-ho, les crítiques culturals i les col·laboracions de columnistes que, per la mateixa raó, abordaran qüestions que igualment no demanen pressa.

Confiem que El Temps mantindrà igualment el nivell de qualitat, rigor periodístic i fidelitat nacional a què ens té avesats i raó per la qual n’estic subscrit de fa més de trenta anys. La decisió de convertir la revista en mensual, que em sembla molt bé, no m’afectarà gaire. Com que visc a les Canàries, m’arriba de forma retardada i irregular, de manera que si no me la trobo a la meva bústia quan toca, la tardança tampoc serà tan evident. Avui mateix m’ha arribat la que es va publicar el 24 de desembre de l’any passat. Tracta de les finances de l’Opus: vull creure que això no està en l’origen d’aquesta demora, però coneixent els sequaços de monseñor, mai se sap… Un, amb els anys, es torna molt mal pensat.

[Imatge: eltemps.cat]