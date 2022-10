‘El Temps’: 2000

El Temps ha arribat al 2.000 i ho ha fet editant un número especial, més gruixut de l’habitual, amb un contingut també especial, que inclou una mirada sobre el present i el futur d’aspectes concrets del nostre país (economia, llengua, lluita contra el feixisme…), una tertúlia amb sis dels periodistes de la primera època del setmanari i la reproducció d’una conversa amb Joan Fuster, molt oportuna en el centenari del seu naixement. En dues ocasions anteriors (aquí i aquí) ja he tingut oportunitat de parlar d’aquesta revista al bloc, de la seva qualitat i de la seva significació en el panorama polític, cultural i comunicatiu català, a les quals he repost amb veterana fidelitat. Poc a afegir, doncs; desitjar llarga vida al setmanari en moments de dificultats de tot ordre (¿i quan no h’hi hagut i malgrat tot s’han pogut superar?). Per molt anys!

[Imatge: portada del 2.001, la bona feina continua; eltemps.cat]