El recital de dilluns que ve

Dilluns ens ve el Sánchez a donar un recital al Liceu. No serà cap ària ni cap fragment d’òpera, però es farà acompanyar de bombo i platerets, ni que sigui de forma simbòlica, per anunciar urbi et orbi una generosa concessió d’indults a alguns dels nostres presos polítics. Ha programat intel·ligentment l’acte per tapar tan com pugui la previsible votació del Consell d’Europa contrària als seus interessos i just després d’anunciar el tan esperat alliberament de mascaretes a la via pública. Tot està sota control per intentar vendre’ns una cosa batejada com a “desglaç”: concòrdia, tots al carrer, aquí pau i després glòria, com si no hagués passat (ni continuï passant avui) res més en un conflicte polític molt més arrelat i complex del que alguns (també dels nostres) es pensen.

Ho sento molt, però no cola, se’ls veu massa el llautó. Amb Pedro Sánchez l’independentisme hauria de fer com el president Joe Biden: tractar-lo amb estudiada indiferència, amb un punt de cortesia, donar per rebut el seu missatge (ens alliberes nou reclusos? gràcies per la part que ens toca, a benefici d’inventari) i prou, seguir endavant com va fer el nord-americà i anar per feina. Com ho hem de fer, concretar-la, amb quins terminis, és el que hem de ser capaços de fer, sense retrets, sense baralles, sense desunions i sense vergonyoses renúncies. Sobretot no acabem convertint el nostre procés cap a la llibertat en una mena de tragicomèdia apta només per ser representada no al Liceu sinó en un teatret de barri.

[Imatge: lavozdegalicia.es]