Del pregó a la flotilla

La palestina és, segurament, la causa més mal defensada d’avui en dia. El darrer exemple ens l’acaba de donar aquesta denominada “flotilla per la llibertat”, que pretenia arribar a les costes de Gaza per mostrar solidaritat amb els seus habitants, unes intencions tant lloables com inútils. Comandada mediàticament per figures com Ada Colau, l’alcaldessa més inútil que ha tingut mai Barcelona, o la Greta, aquella sueca ecologista cada vegada més antipàtica, i acomiadada entusiàsticament per una nombrosa troupe del sector més woke de la societat catalana, la flotilla es feu a la mar com Colom ho devia fer camí de les Amèriques. El contratemps, ja ho sabeu, és que poc temps després de la sortida les condicions meteorològiques obligaren els audaços participants de l’expedició a girar cua i tornar al molt segur port de Barcelona. El fet ha originat nombroses mostres de conya o de fina ironia, depèn, procedents de les sempre desfermades veus de les xarxes socials.
Sense arribar a la burla, jo també m’afegeixo al sa exercici de treure-li punta a la ridícula acció dels inefables palestinistes nostrats. Com deia al principi, la causa palestina (entesa com el dret de la població àrab de Palestina a viure en pau i en un estat amb fronteres segures, com ja va determinar l’ONU fa molts anys) necessita d’uns valedors molt més seriosos, eficaços, coherents i ben informats, i molt em temo que el gruix de la gent que s’embarcà alegrement als vaixells rumb a l’orient no és cap de les quatre coses. S’ha de ser seriós, i jugar als barquets com qui va de colònies no ho és; per cert, aquesta iniciativa ja té un precedent que tampoc va acabar gaire bé. S’ha de ser eficaç, i les mil i una mostres de solidaritat amb els pobres palestins (de la més atinada a la més absurda), no serveixen per res, no tenen cap impacte en un gravíssim conflicte la solució del qual només pot ser abordat des de l’alta diplomàcia internacional. S’ha de ser coherent, no es pot defensar tan abrandament i vehementment el poble palestí mentre s’obliden les penalitats dels kurds, els uigurs, els rohingyes o les minories cristianes de Síria o de Nigèria, entre altres casos. S’ha d’estar ben informat: no és de rebut creure’s acríticament les informacions provinents de Gaza, emeses o com a mínim controlades per Hamas (el grup terrorista i mafiós en l’origen de l’actual estat de coses) mentre es menysté o critica obertament (amb o sense raó) qualsevol comunicat procedent de l’òrbita israelí pel fet de ser-ho.
Som molts els que sempre hem admirat el poble d’Israel, la seva lluita tenaç contra enemics de tot ordre, polític, militar, fins i tot ecològic. Mentiria si digués que no m’incomoden les imatges de destrucció, fam i desesperació que diàriament ens forneixen els mitjans informatius. Però tampoc podem callar i amagar les nostres simpaties, per covardia o perquè ara està de moda està amb “els altres”. Al nostre modestíssim nivell, poca cosa hi podem aportar com no sigui, en coherència amb el que abans he comentat, dotar-se d’un ferm sentit crític, fugir de prejudicis i maniqueismes, intentar analitzar equànimament cada nou gir de guió del conflicte i fer prevaldre la racionalitat sobre l’emotivitat, per justificada que sigui.
La palestina és la causa més mal defensada, ho repeteixo, i és una llàstima. Si volíeu més exemples, retrocedim-nos al “pregó” d’aquelles dues histèriques a les festes de Sants. Poso pregó entre cometes perquè aquella performance era qualsevol cosa menys un pregó (un acte que ha de tenir, per definició, un punt de formalitat i que ha d’estar centrat en la realitat del poble o barri corresponent). ¿Creieu que aquella cridòria ajudarà en res a la resolució del conflicte del Proper Orient o a l’atenuació de les penalitats de la població gazatí? No, naturalment. Més aviat el contrari.
[Imatge: foto RTVE, lavozdelanzarote.com]
