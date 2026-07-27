De sobte, Aymerich

“La Regenta” és el nom d’un centre d’art ubicat a Las Palmas i gestionat pel Cabildo de Gran Canaria on s’hi mostren exposicions de tota mena. A desgrat de fer cinc anys que visc a la ciutat, mai no hi havia entrat. Sense proposar-m’ho, fa uns dies ho vaig fer, amb l’agradable sorpresa de trobar-m’hi una mostra de fotografies de Pilar Aymerich, una artista que una vegada ja va ser present en aquest bloc, en ocasió d’una exposició a Tarragona el 2006.
Distribuït per les parets de dues àmplies sales (exageradament refrigerades per un glacial aire condicionat), hom pot contemplar el treball de la dilatada carrera professional de la fotògrafa barcelonina, centrat en el retrat i en esdeveniments de la vida política, social i cultural, singularment dels anys 70. Veiem les manifestacions de l’època, les emblemàtiques Jornades de la dona o les anarquistes, però també del teatre innovador dels 60, on Aymerich s’inicià, de la Nova Cançó o de la Cuba castrista, sempre amb un rerefons de compromís social, com resa el títol de l’exposició.
Tota una agradable i inesperada sorpresa en una calorosa tarda d’estiu.
[L’exposició “Pilar Aymerich. Memoria vivida. Cuatro décadas de fotografía, memoria y compromiso social” estarà oberta fins el 5 de setembre; imatge: foto de l’autor]
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