No seré jo qui aplaudeixi les manifestacions més o menys contundents o agressives contra ningú, tampoc contra la nostra policia o la denominada Jusapol, no va amb la meva manera de fer, però el càstig a cinc anys de presó dictat contra el badaloní Marcel Vivet em sembla una barbaritat. Ja ho era el fet que la mateixa Generalitat ho demanés com a acusació particular. Em sembla correcte i necessari protegir els nostres agents en tant que funcionaris públics, només faltaria, però demanar quatre anys i escaig per empènyer-los i pintar-los de colors ho trobo del tot excessiu. No conec els detalls del cas ni el contingut de la sentència, però ens estan arribant informacions preocupants d’entesos en la matèria (parlo d’advocats que saben de què parlen) explicant que ha estat una vista feta amb molt poc rigor, tot basat en una simple declaració d’un agent o en proves indiciàries, sense imatges… en la línia del judici contra el procés. Quina “justícia”! Europa, se’ t gira més feina!

Pot arribar a ser una mica xocant: mentre per una porta surten els nou presos polítics (en virtut d’uns indults que ja veurem quin recorregut tindran), per l’altra entrarà el Marcel, que es convertirà, si un sobtat atac de seny no ho evita, en el desè pres polític del país. Polític, sí, perquè tot plegat fa un tuf a càstig a la dissidència que esvera. No pels pols holi que, pobrets, els impedien veure bé per la visera. I amb la col·laboració de la mateixa Generalitat, que podia haver estat molt més equànime al valorar els fets denunciats. Aquesta és la “distensió” que ens volen colar? Aquesta és la “revolució democràtica” que Aragonès ens va prometre l’altre dia? Entre això, els articles-destrempadors de Junqueras i Jordi Sánchez, i el numeret del convidat a sopar amb el rei (endevina qui ve a sopar aquesta nit!), ens està quedant un panorama maco, maco. Anem de mal en pitjor.

[Imatge: naciodigital.cat; foto Helena Margarit]