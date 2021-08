Carrers de Tarragona: Mossèn Ritort i Faus

Salvador Ritort i Faus (Castellciutat, 1888) fou un eclesiàstic, compositor i organista vinculat des del 1914 a Tarragona, ciutat on morí el 1955 i que li dedicà un carrer a l’Eixample Nord. Comença a l’avinguda Rovira i Virgili (a l’alçada de la plaça Anselm Clavé). El primer tram de la banda muntanya, la dels senars, és ocupat per cases construïdes durant la dictadura que segueixen lluint unes rajoles amb aquell símbol de l’organización sindical (una espiga, un martell i no sé què més). Ha costat menys treure la mòmia del Valle de los Caídos que aquestes rajoles, què hi farem. Entre els números 5 i 7 d’aquelles cases descobreixo una gran porta enreixada i tancada que deixa veure una mena de jardí o pati interior, amb els seus bancs i tot. Quan dic descobreixo és realment això: mai m’hi havia fixat. És sorprenent perquè, just enfront, a l’altra vorera, reparo en un altre element urbanístic nou per a mi: un passadís (aquest sí d’accés públic) que connecta amb el carrer Taquígraf Martí, situat més avall.

A la cantonada amb el primer carrer travesser (de Pin i Soler) hi un local amb unes escales per accedir-hi que, fa molts anys, havia acollit el Kyoto Bar. Era de senyores que fumaven, per dir-ho de manera elegant i vintage. No és que hi hagués anat mai, però en recordo el rètol (amb la imatge estilitzada d’un japonès) i em cridava l’atenció quan passava per davant, potser perquè la seva situació era inversemblantment indiscreta, tractant-se de l’activitat a què es dedicava. Els següents trams de carrer corresponen al que popularment es coneix com “xalets de La Salle” (una tranquil·la illa amb casetes unifamiliars enmig de blocs de pisos) i a un lateral del col·legi del Sagrat Cor (o “Vedruna” com també es fan dir, en al·lusió a la santa fundadora de la comunitat educativa). Tot això a la banda esquerra. Tornant a la banda dreta o de muntanya, dos punts d’interès. Al número 21, l’Hemeroteca de l’antiga Caixa Tarragona, i al número 25, una unidad de suelo pélvico. No, no es dediquen a reformar banys i cuines. És un centre de reproducció assistida, ajuden a que neixin nens; per contra, el carrer mor uns metres més amunt, en l’encreuament amb l’avinguda Marquès de Montoliu.

[Imatge: musicsperlacobla.cat]