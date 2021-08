Carrers de Tarragona: Higini Anglès

Higini Anglès i Pàmies fou un destacat eclesiàstic i musicòleg nascut a Maspujols (el Baix Camp) el 1888 i mort a Roma el 1969. Deixeble de Felip Pedrell, s’especialitzà en l’estudi de la música tradicional i de la lírica medieval. Fou cap del departament de música de la Biblioteca de Catalunya durant quaranta anys, membre de l’Institut d’Estudis Catalans i president del Pontificio Istituto di Musica Sacra a Roma. Tarragona, ciutat a la que estava vinculat per haver cursat els estudis al seu Seminari, li dedicà un curt carrer que uneix els de Prat de la Riba i Pere Martell.

Poc a destacar-ne, com no sigui el fallit centre comercial Boulevard Bus, concebut amb la idea de beneficiar-se de la proximitat de l’estació d’autobusos. La realitat es que els usuaris d’aquesta no tenen tirada a passar per un carrer que no crida gaire l’atenció, de manera que el centre comercial, unes àmplies galeries de dos nivells, va anar tancant botigues i ara agonitza entre la indiferència dels vianants. Com a anècdota, cal assenyalar que en el seu interior s’hi instal·là durant un temps un conegut partit polític de nom similar a una col·lecció de diccionaris… Crec que ja no hi són, i millor que sigui així perquè a pocs metres s’hi troba una botiga d’aquelles que popularment anomenem “paquis”, oferint productes latinos, marroquís, africanos & paquistanís, segons resa el seu cosmopolita rètol exterior. A l’altra banda de carrer, un snack-bar (denominació completament vintage) de nom “Poma’s” (la o és el dibuix d’una poma) es troba dramàticament tancat i amb el local en lloguer des de no se sap quan. Al costat mateix, i ja fent cantonada amb Pere Martell, també tancà ja fa anys la sala d’exposicions de la Caixa de Tarragona, que ha estat substituïda per unes oficines de l’Agència Tributària, el que es coneix amb l’anodí nom de “Base”, però que bé podrien rebatejar “paga, que és gata” i així s’entendria millor la seva funció.

[Imatge: dipta.cat]