Carnaval per estona

Avui dimarts 21 és festiu a Las Palmas. Oficialment és el Dimarts de Carnaval i figura que hauria de ser el darrer dia de les celebracions del carnestoltes ja que és la vigília del Dimecres de Cendra. Però en una ciutat (i un arxipèlag) on aquest esdeveniment té tanta significació social i ciutadana (i per tant, econòmica), el calendari es fa durar dies i dies. Concretament, fins el 5 de març, en plena quaresma, quan s’enterrarà la sardina i començarà el compte enrera de frisosa espera per al Carnaval 2024.

Ens queden per viure, doncs, algunes de les concentracions o competicions més esperades d’un Carnaval que aquest any és dedicat a Studio 54 i al Nova York dels setanta. Avui, el Concurs Internacional de Maquillatge Corporal; divendres 24 de febrer, la Gala de la Reina del Carnaval; dissabte 25, la nit de les ChiriMurgas; el diumenge 26, un carnaval caní (sic); el dimarts 28, la Gala de la Integració; el divendre 3 de març, la sempre esperada Gala Drag Queen; dissabte 4, la rua o Gran Cavalcada, entre Isleta i Triana; i el diumenge 5, com queda dit, l’enterrament de la sardina.