Campanya, dies 9, 10 i 11: quatre anys després

⇒ Les piulades

La independència serà fàcil i ràpida només en la mesura que hi hagi un ampli consens entre tots els actors sobre l’estratègia a seguir. El Consell per la República és l’àmbit idoni per facilitar-lo.

El flanc internacional és essencial en el procés independentista. El Consell ha de donar ple suport a l’estratègia diplomàtica dels nostres líders que, juntament amb el combat contra la repressió, és l’única que està donant fruits.

Com culminarem la independència? Caldrà organització, perfilar estratègies, implicació de tots els sectors, determinació i generositat. El Consell per la República liderarà el procés.

⇒ El compromís