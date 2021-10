Campanya, dia 8: consells locals

⇒ La piulada

Els consells locals del Consell per la República tenen un paper important tant a l’hora d’enfortir i dignificar la institució com d’ajudar a integrar totes les sensibilitats independentistes a nivell local. Cal acompanyar els ja existents i activar-ne de nous.

⇒ La idea

Percebo algunes disfuncions en els consells locals. La primera és que, tal com passa amb el propi Consell per la República, no s’entén prou bé el seu paper. Un consell local no ha d’assumir les funcions de les seccions locals dels partits, de les representacions locals de les entitats (ANC, Òmnium) o dels CDR. Benvinguda qualsevol iniciativa que sorgeixi en el seu si, però la seva missió no és pròpiament l’activisme independentista a escala local, ni molt menys intercedir en la lògica político-municipal. Al contrari, cal que dediqui els seus esforços a, per una banda, projectar la realitat i els objectius del Consell i, per l’altra, aproximar i integrar tots els sectors independentistes (representats, ara sí, per partits i associacions) de cada poble, ciutat o barri per confluir en l’estratègia forta, consensuada i possible que el Consell abandera. La proximitat i la coneixença entre veïns ha de facilitar-ho.

D’altra banda, és constatable una gran desigualtat entre consells locals, alguns molt actius i amb presència pública (fins i tot alguns amb local propi) i altres sense aparent constitució o funcionament. El Consell, i particularment l’Assemblea de Representants, ha d’assumir l’acompanyament dels consells locals ja existents, a la vegada que ha d’afavorir l’activació dels nous, particularment els d’aquelles poblacions demogràficament més significatives.

⇒ El compromís

Afavorir un funcionament òptim dels consells locals.

[Imatge: elnacional.cat]