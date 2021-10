Campanya, dia 4: benvinguts

⇒ La piulada

Al Consell per la República tothom hi és benvingut. Si determinats sectors de l’independentisme no n’entenen el sentit o no el comparteixen, cal explicar-ho millor. I els que ja en formem part hem d’esforçar-nos a integrar-los, no a atacar-los. El Consell té vocació d’acollir seguidors de totes les ideologies, sense ser un partit, i activistes de totes les entitats, sense ser una associació, i en el seu si és on pertoca discutir, consensuar, perfilar i aplicar una estratègia definitiva, eficaç i victoriosa si la que proposa el Consell (“Preparem-nos”) no és prou reeixida.

⇒ Els comentaris

El tuiter comentarista d’avui rebla la meva opinió: “Cert. Quan algú fa una crítica a l’estratègia, rep tota classe de desqualificacions (i blocs, simptomàtic però no important). Penseu que en la majoria dels casos, la crítica és per millor assolir la independència, mentre que les respostes solen ser eclesiàstico-inquisitorials”. M’encanta això de “eclesiàstico-inquisitorials”. Entenc que es refereix al sector “hiperventilat”, terme que ha deixat de ser trending topic de la nostra particular manera de relacionar-nos. Les crítiques, els suggeriments o els comentaris a la proposta estratègica del Consell s’han de respectar i tenir en compte pel que tenen de valuosa contribució, i per tant la resposta ha de ser igualment respectuosa. Potser és ingenu o picar ferro fred, atesa la naturalesa i la realitat de les xarxes socials, però cal insistir-hi sempre. Per insults, estirabots, menyspreus i desqualificacions ja tenim els nostres enemics.

Agraït per la col·laboració.

⇒ El compromís

Facilitar tant com es pugui la integració i la participació en el Consell dels sectors actualment refractaris a fer-ho.

[Imatge: ecom.cat]