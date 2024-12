Bon Nadal 2024

No són bons moments. Mai no ho són. Quan no és un all, és una ceba, des de l’àmbit més personal fins a l’internacional. Davant d’aquest panorama, Nadal se’ns apareix com una llum d’esperança, un difús senyal de que les coses (totes) poden millorar per poc que volem, per poc que ens esforcem, per poc que sapiguem i per poca sort que el destí ens depari.

Bon Nadal, només això. Aquest és el desig d’aquest blocaire a tots els seus lectors. Seguim!

[Imatge generada amb Grok, la instel·ligència artificial de X]