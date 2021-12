Bon any nou 2022

S’acaba 2021, un any especial a la meva vida a afegir a altres. Penso en el 1968, el 1982, el 1990 o el 2006, en què també es van aliniar, com si fossin estrelles o planetes, fets personalment significatius, bons o dolents, que determinaren canvis en el meu rumb biogràfic. Enguany he hagut d’assimilar sis mesos de vertigen: entre maig i novembre m’he jubilat, he acabat el meu grau de Filologia Catalana i m’he traslladat a viure a Las Palmas. No està malament. El 2022, en just equilibri, hauria de ser un any tranquil però sospito que tant per a mi com per tothom ve carragadet de turbulències de tot ordre. Cordem-nos el cinturó ja des d’ara.

Bon any nou!!!

[Imatge: rellotge de la rellotgeria de Juan Pflüger, al carrer Triana de Las Palmas de Gran Canaria; laprovincia.es]