El paraninf de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria fou l’escenari ahir al vespre de la presentació de Benito Pérez Buñuel, el primer llargmetratge de Luis Roca, una novadosa barreja de documental, no ficció i pel·lícula d’animació que posa en contacte, fins a fondre’ls en un sol personatge, Benito Pérez Galdós (fill de la ciutat, nascut fa 180 anys just ahir) i Luis Buñuel. Partint d’una afirmació del geni de Calanda (“La de Galdós és l’única influència que jo reconeixeria, així en general, sobre mí”), el film ressegueix tant els paral·lelismes més evidents com les connexions més amagades de la trajectòria personal, literària i política de Galdós en l’obra de Buñuel. Roca ja havia tocat el tema en tant que comissari del cicle “Buñuel/Galdós: vasos comunicantes”, anys enrere, organitzat per la Filmoteca de Canarias.

La pel·lícula és estèticament molt atractiva, els escenaris relacionats amb els dos protagonistes (Las Palmas, Calanda, Madrid, Mèxic…) hi tenen una presència especial i diversos estudiosos de l’obra literària d’un i del llegat cinematogràfic de l’altre ens ajuden a aprofundir-ne el coneixement i a constatar les semblances de què parlàvem.

L’acte fou presentat pel propi director i per Yolanda Arencibia (per cert, la seva mare), estudiosa de Galdós i autora de la millor biografia de l’escriptor. A l’acabar la projecció, el nombrós públic certificà amb prolongats aplaudiments la qualitat i originalitat de la proposta de Roca i del seu equip, que els ocupà cinc anys.

[Imatge: benitoperezbunuel.com]