Balcons perillosos

Sembla increïble, però en menys d’una setmana he viscut tres situacions personals amb un denominador comú: façanes i balcons que han posat en risc la meva integritat física. Primer, un carrer tallat a la circulació de persones per permetre als operaris retirar fragments d’una façana que amenaçava perill per despreniments als vianants, un dels quals era jo mateix disposat a entrar a la botiga del mateix edifici. Uns dies més tard, em vaig trobar de nou el pas tallat per la guàrdia urbana perquè el vidre d’un balcó, per acció del fort vent, havia caigut a la vorera, on jo mateix hi havia passat d’anada feia ben poc. Podien passar més coses? I tant! Avui mateix m’he topat amb una escena d’allò més excepcional: un personatge ha sortit a un balcó i ha començat a cridar bajanades com un posseït, mentre llançava una escombra i amenaçava amb fer el mateix amb una torreta. La intervenció de la policia ha impedit mals majors però el públic que s’ha congregat a la zona hem estat d’allò més distrets amb les seves invectives contra gallegos i peronistes: efectivament, l’home, que no estava en els seus cabals, era argentí.

Parlant d’argentins i de balcons. Avui fa deu anys de l’elecció papal de Jorge Mario Bergoglio. També ell sortí a un balcó per adreçar-se a una multitud, si bé d’una forma i amb unes intencions diametralment oposades a les del guillat, per transmetre un missatge de senzillesa, humanitat i proximitat. Resta per veure si s’estan complint les expectatives dipositades en ell fa una dècada des d’un balcó molt menys perillós.

[Imatge: lesbalconsdeparis.blogspot.com]