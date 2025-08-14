Apunts que no voldria haver de fer

Aquest bloc havia d’estar de vacances aquest mes d’agost. De fet, només estava previst publicar una sèrie d’apunts titulats, precisament, “Obert per vacances” que ja estaven redactats de feia molts dies, a punt per publicar-los cada dilluns. Malauradament, cal interrompre aquest descans per fer-se ressò d’una mala notícia, la mort d’un antic company de feina. El fet tampoc tindria una especial transcendència, més enllà del dolor que m’ha produït la desaparició d’un bon amic, de la meva edat i amb qui m’unien les mateixes inquietuds polítiques i culturals. El ressò s’hauria de limitar a un simple recordatori al peu de l’apunt, com tinc per costum i no caldria estendre-m’hi més. Però es dona la trista circumstància que amb la mort del Josep Lluís, aquest és el seu nom, ja són cinc les persones del meu antic entorn laboral a les quals hem hagut de dir adéu en menys d’un any. Totes relativament joves, crec que cap passava dels 70 anys. Si això no és una maledicció, poc se n’hi falta. Afortunadament, no soc d’aquests que veu fenòmens estranys, coincidències sospitoses o el resultat d’un misteriós i inevitable karma perquè si així fos, no podria dormir tranquil. Els companys que avui ens assabentàvem de la nova i que ens en planyíem i la comentàvem al grup de Whatsapp, no podíem evitar veure-hi un mal fari, el compliment inexorable d’un destí no escrit, una cadena de casualitats que donen a pensar. Millor que no ens hi capfiquem perquè ni els nostres cinc amics o companys tornaran a la vida, ni podem evitar el que pugui passar a partir d’ara. Estic segur que tots cinc, cada un a la seva manera, ens estan dient, allà on es trobin, que apurem la vida tan com puguem i que ens acompanyem els uns als altres.
[Imatge: mosqueres.org; el Josep Lluís, a més de casteller de la Jove de Tarragona, independentista de pedra picada, apassionat de l’arqueologia i activista pels drets de l’accessibilitat de les persones, tenia una peculiar dèria: col·leccionar mosqueres, com la de la il·lustració de l’apunt]
