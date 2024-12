Any nou, imatge renovada

He estat un temps absent d’aquest bloc. L’explicació és senzilla: he estat internat uns dies en una clínica per sotmetre’m a una petita operació estètica. Res, quatre punxadetes aquí i allà, estirar-se la pell sense que es noti massa, una mica de bòtox… El resultat és el que veieu a la foto que il·lustra l’apunt. He quedat prou bé, oi? De fet estic pràcticament irreconeixible, cosa que té els seus avantatges i els seus inconvenients.

Jo sempre m’havia manifestat contrari a aquest tipus d’intervencions. M’havia jurat a mi mateix que mai trepitjaria una sala d’operacions per raons purament estètiques, però noi, la pressió social ha pogut més: un es fa gran, apareixen arrugues, la pell comença a experimentar la llei de la gravetat… i cal prendre mesures. No cal ser un actor, un cantant o qualsevol altra figura pública per millorar l’aspecte davant dels altres. Això sí, cal posar-se en bones mans: jo m’he fet operar a la Clínica Santa Catalina, un prestigiós centre de Las Palmas, que no és precisament barat, a la consulta del doctor González Medina, reconegut professional del bisturí. Com podeu veure, els resultats han estat espectaculars: m’he tret deu anys de sobre. I també molts euros de sobre: per lluir, s’ha de patir. A més he aprofitat per deixar-me barba. Què us sembla el resultat?