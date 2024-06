Aires turbulents

Se’ns informa de l’enèsim efecte no volgut del canvi climàtic: resulta que provocarà un augment de les turbulències en els vols. La qüestió és que l’escalfament global modifica les característiques de l’aire i dels vents (temperatura, pressió, velocitat, direcció…), contribuint així a que proliferin aquelles desagradables sacsejades mentre es viatja en avió. La notícia ha servit per ampliar una mica els limitats coneixements que teníem de la física i de l’aeronàutica. Resulta que hi ha dos tipus de turbulències aèries, les que poden detectar els radars (i per tant el comandant pot preveure amb temps per preparar els passatgers) i les que no, perquè són completament indetectables i per tant imprevisibles: d’aquí ve la rutinària indicació de mantenir el cinturó cordat durant tot el viatge, recomanació que bona part dels passatgers es passen per l’engonal. Els efectes d’una turbulència són molestos i limitats, però poden arribar a provocar situacions de caos i alarma, com ocasionalment ens mostren imatges dels informatius, amb cabines plenes d’objectes escampats i amb les mascaretes d’oxigen despenjades, com si hagués passat un tornado.

Per raons personals, viatjo amb una certa freqüència en avió. No em resulta problemàtic fer-ho, afortunadament, però sí que he d’admetre que no porto gaire bé les turbulències, amb aquella sensació que l’aeronau es descontrola mentre va a velocitats altíssimes (no en som conscients) i a una altitud també considerable. No cal patir. Si per culpa del canvi climàtic, aquests fenòmens atmosfèrics esdevenen més i més habituals, doncs ens seran també més passadors. Sobretot pels que ja estem acostumats a navegar per aigües turbulentes, al bloc i a la vida.

[Imatge: lavanguardia.com, Getty Images]