Adéu a una gran persona

La recta final de l’estiu ens ha portat una mala notícia. Ens ha deixat el Xavier Nogués, un amic a qui vaig conèixer quan tots dos col·laboràvem al programa de Punt 6 Ràdio “Atreveix-te a entendre”, de l’associació H2O. Implicat en la defensa de les persones amb minusvalies físiques, va continuar el seu activisme a través d’un altre programa de ràdio, “Societat Limitada”. L’anava seguint per les xarxes socials i feia temps que no hi tenia contacte, però la seva desaparició (en circumstàncies dramàtiques) m’ha colpit per inesperada i per tractar-se d’una persona com ell. Era una gran persona, sense ironies. Fins sempre.