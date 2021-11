Adeu a un quiosc

Ja han passat alguns dies i l’assumpte ha perdut actualitat, però voldria que en quedés constància en aquest bloc. Em refereixo a la desaparició del quiosc de la plaça Imperial Tarraco (de Tarragona, és clar!), víctima de les obres de reordenació del trànsit i d’implantació de carrils bici que s’estan executant en aquella cèntrica zona de la ciutat.

Podria ser considerat un tema menor, però originà una notable polèmica local. Aquell quiosc no era un quiosc qualsevol: en temps de la dictadura, el seu titular, un militant del PSUC (veí meu d’escala i una bellíssima persona, per cert) usava l’establiment com a discret punt de distribució de propaganda clandestina entre coneguts de confiança. Per aquest fet, un sector de l’opinió pública tarragonina elevà aquell negoci a punt de desaparèixer en una important peça de la memòria històrica local i, per tant, exigiren el seu manteniment. Sorgí una campanya per obtenir el seu indult. No faltà un altre sector que opinava que aquella polèmica i aquella mobilització eren desproporcionades, comparades amb la relativa indiferència que reben alguns edificis i instal·lacions de la ciutat inactius i morts de riure a l’espera que algú hi faci un cop de cap (Tabacalera, Banc d’Espanya, la Savinosa… la llista és llarga).

Fora de l’àmbit estrictament político-institucional, el cert és que era el quiosc més conegut i emblemàtic de la ciutat, situat entre l’acera que servia, sobretot els caps de setmana, de punt de recollida de viatgers en cotxes particulars o autobusos, i l’edifici de Lletres de la Universitat de Barcelona (després URV). Per aquest motiu, era el meu lloc habitual de compra de la premsa del moment, anant a les aules o tornant-ne: el Ciero, el TeleXprés, el Cambio 16… Comprenc perfectament, per raons personals, el descontentament que ha ocasionat la seva desaparició i penso que es podia haver trobat alguna solució menys traumàtica.

Ara el mal ja està fet. El quiosc Imperial (no sé si tenia oficialment aquest nom) passa a engruixir la ja llarga llista d’establiments comercials desapareguts per raons econòmiques, urbanístiques o, fins i tot, produïdes pel covid. Afegim-hi, lamentablement, la botiga La Geganta, al carrer Pere Martell. Era d’uns coneguts i hi comprava ocasionalment productes alimentaris. Sap greu que també hagi hagut de tancar (en aquest cas, per l’augment del lloguer que li demanaven). Em pregunto què es pot fer per aturar aquesta sagnia.

