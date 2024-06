243 lengas a un clic / 243 llengües a un clic

Las bonas novèlas deurián èsser celebradas. Quand, de mai, la bona novèla a a veire amb l’occitan, nòstra lenga sòrre, o caldriá mai que mai celebrar. Dempuèi dijòus passat, Google a apondut 110 lengas novèlas a son traductor automatic, dont l’occitan e lo breton, per que passarà de 133 a 243 lengas diferentas. Tota una revolucion facha mercés a l’intelligéncia artificiala que, coma podètz veire, es pas tan marrida coma o pensam de còps. Benvenguts a la novèla aisina, qu’ajudarà sens dobte fòrça, fòrça lengas minorizadas a trobar una plaça al solelh quand n’an lo mai besonh.

Les bones notícies s’han de celebrar. Quan, a més, la bona notícia té a veure amb l’occità, la nostra llengua germana, s’ha de celebrar especialment. Des del dijous passat, Google ha incorporat 110 noves llengües al seu traductor automàtic, entre elles l’occità i el bretó, de manera que passarà de 133 a 243 idiomes diferents. Tota una revolució feta gràcies a la intel·ligència artificial que, com es pot comprovar, no és tan dolenta com a vegades creiem. Benvinguda la nova eina, que sens dubte ajudarà tantes i tantes llengües minoritzades a fer-se un lloc al sol quan més necessitat en tenen.

[Tèxte revirat, evidentament, amb Google Translate / Text traduït, òbviament, amb Google Traductor; imatge: Vilaweb]