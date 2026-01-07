Una sobirania europea. Òh! MIA PÀTRIA ! La nació estat d’Europa hauria de començar per Groenlàndia, diria.

La Unió Europea i allò que queda de les Comunitats Europèes, i del seu Parlament i de la Comissió Europea i Mercats Comuns del Carbó, de l’Acer i de l’Energia, fundacionals, QUÈ ÉS AVUI ? UNA IDEA, UN SOMNI.
En lloc d’una sobirania autònoma competencial per sobrre dels estats menbres, ARA EUROPA SERIA TANT SOLS, A EFECTES PRACTICS, UNA COORDINADORA dels GOVERNS DELS VELLS ESTATS AMB POSICIONS CONTRADICTÒRIES ENTRE ELLS. Tapadora ?
Europa no té personalitat nacional sobirana per sobre dels estats fundadors membres i les seves terres i mars i cels.
ELS EUROPEUS HAUREM DE FER LA NACIÓ EUROPEA DE DRET. DEMOCRÀTICAMENT. UNINT SENSE MATAR NI EXTERMINAR NINGÚ. TOTS SOM VELLES NACIONS I VELLS POBLES. EL MERCAT COMÚ VA NÉIXER PER SUPERAR LES GUERRES EUROPEES I PER SUPERAR LES NOSTRES HISTÒRIES, ODIS I ENEMISTATS.
El poble europeu de Dret serà el rei de dret dels reis de dret. Necessitarem la unió, les tradicions, les millors institucions i la confiança de tots, i totes les religions. Una Europa oberta que desprès de creada podrà rebre noves incorporacions.
No fa falta cap revolució social. Dret a treballar i obligació de treballar llevat que hom pugui viure de renda.
Recordem la creació de l’estat italià. La unió dels minifundis contra els imperis successius que havien patit, alhora o successivament.
( Roma. Islam. Els estats pontificis. Aragona. Espanya. França. Àustria. )
ITÂLIA ? Regne Unit de la Gran Bretanya ? Suïssa ? Andorra ? EUROPA !
