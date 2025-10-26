Tornar a començar l’endemà de la publicació de la Constitució del 77-78. Tornar a les posicions de les forces que la van pactar, redactar i van aprovar o acceptar en abstenir-se.

Els partits equivalents avui o i aquells que s’ahurien de tornar a refer. I aquells que volien el canvi com va ser però no havien tret diputats o senadors el 15 de juny de 1977.
Aquells partits que hi eren contraris i varen votar en contra o hi eren contraris, si vista l’experiencia viscuda duarant aquests llargs anys, actualment vulguessin formar part del bloc ample constitucional obert, hi podrien ser, és clar. Entrades a l’0NU, UniÓ Europea i ‘a l’OTAN incloses.
Entre els constituents i reformadors necessaris hi hagué de ser el Rei, també, a la seva manera.
Mos hi esperaria Lluís Maria Xirinachs proposant a tots el seu Camí cap a l’Amnistia de Cor.
Varen votar a favor: UCD, PSOE, PSC, PSPV, PSIB, PSUC I PCE, Pacte Democràtic per Catalunya ( Convergència Democràtica de Catalunya i PSC Reagrupament), Aliança Popular, de Manuel Fraga, i algú altre..; i la majoria dels Senadors de Catalunya, amb Josep Benet al davant.
Abstencions: PNB, ERC (de la coalició Esquerra de Catalunya ), i potser Euskadiko Ezquerra ?
Voldria que aquesta Democràcia de Drert, de les Nacionalitats i de les llengues espanyoles i amb Rei, NO ACABI COM UNA ALTRA REPUBLICA DE WEIMAR, com ja VA passaR amb la II Republica Espanyola.
