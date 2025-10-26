JORDI CARRERA for NuCCs

Posicions per una Política catalana central amb fonaments.

26 d'octubre de 2025
Sense categoria
0 comentaris

Tornar a començar l’endemà de la publicació de la Constitució del 77-78. Tornar a les posicions de les forces que la van pactar, redactar i van aprovar o acceptar en abstenir-se.

Els partits equivalents avui o i aquells que s’ahurien de tornar a refer. I aquells que volien el canvi com va ser però no havien tret diputats o senadors el 15 de juny de 1977.
Aquells partits que hi eren contraris i varen votar en contra o hi eren contraris, si vista l’experiencia viscuda duarant aquests llargs anys, actualment vulguessin formar part del bloc ample constitucional obert, hi podrien ser, és clar. Entrades a l’0NU, UniÓ Europea i ‘a l’OTAN incloses.

Entre els constituents i reformadors necessaris hi hagué de ser el Rei, també, a la seva manera.

Mos hi esperaria Lluís Maria Xirinachs proposant a tots el seu Camí cap a l’Amnistia de Cor.

Varen votar a favor: UCD, PSOE, PSC, PSPV, PSIB, PSUC I PCE, Pacte Democràtic per Catalunya ( Convergència Democràtica de Catalunya i PSC Reagrupament), Aliança Popular, de Manuel Fraga, i algú altre..; i la majoria dels Senadors de Catalunya, amb Josep Benet al davant.
Abstencions: PNB, ERC (de la coalició Esquerra de Catalunya ), i potser Euskadiko Ezquerra ?

Voldria que aquesta Democràcia de Drert, de les Nacionalitats i de les llengues espanyoles i amb Rei, NO ACABI COM UNA ALTRA REPUBLICA DE WEIMAR, com ja VA passaR amb la II Republica Espanyola.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!