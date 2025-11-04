TORNAR A COMENÇAR AL REGNE DE VALÈNCIA.- ELEGIR UN NOU PRESIDENT, UNA OPORTUNITAT I UNA OBLIGACIÓ DE LA GENT DE DRET.

SEGUINT EL TRONAR A COMENÇAR, tornar a la Constitució del 77-78, la dimissió del president Mazon obre una oportunitat. Canviar la dinàmica d’autodestrucció d’aquesta república amb rei per evitar que no acabi com la de Weimar o la II Republica, és possible i és una obligació .
Ho han de promoure i ho han de decidir i pactar el PP Valencià Constitucional i el PSPV constitucional locals,
i per sobre el PP Constitucional i el PSOE generals per ordre seva. Sense Vox i sense Sumar i sense Podem. Elegir un nou President comporta presentar un candidat amb un programa. Haurien d’arribar a un programa comú moderat de legislatura. Condició: la Constitució. El candidat hauria de ser del PP, partit més votat en les passades eleccions a Corts.El Govern, bipartit de PPV i PSPV.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!