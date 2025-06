QUÈ HAURIEN DE FER EL PRESIDENT DEL GOVERN CENTRAL PEDRO SÀNCHEZ I EL PSOE-PSC-PSPV-PSI A PARTIR D’ARA ?

ELLS I AMB TOTHOM QUE VULGUI COL.LABORAR, i AMB LA CONSTITUCIÓ DEL 77-78 A LA MÀ. PER TRONAR ALS IDEALS CONSTITUENTS DEL 77-78.

GOVERNAR BÉ. GUANYAR TEMPS PER CANVIAR ESPANYA I TORNAR A LA CONSTITUCIÓ . UNIÓ, NACIONALITATS, LLENGUES ESPANYOLES, ECONOMIA, UNIÓ EUROPEA FORTA. PENSAR EN EL COMPROMÍS HISTÒRIC DEL 77-78.

CAP A UNES ELECCIONS GENERALS QUE PERMETIN CANVIAR DES DEL CENTRE I CONVERGÈNCIES DE CENTRE. UNIÓ DEMOCRÀTICA I NO GUERRA CIVIL.

*IMPEDIR BESTIESES NACIONALS COM ARA LA OPA CONTRA EL BANC SABADELL PER SER CONTRA L’ECONOMIA, CONTRA LA INEGRITAT NACIONAL I CONTRA EL CAPITALISME CATALA LLIURE.

*IMPEDIR BESTIESES ECONÒMIQUES COM LA REDUCCIÓ LEGAL DE LA JORNADA LABORAL

*REFORMES LEGALS QUE PERMETIN LA RESTAURACIÓ DE LA CONFIANÇA I HORITZONS DE FUTUR

– TORNAR A LA SUBHASTA COM A REGIM GENERAL DE CONTRATACIÓ D’OBRES

– REFORMAR LA LLEI ELECTORAL GENERAL. COMBINAR L’ELECCIÓ DE DIPUTATS DE DISTRICTE PER MAJORIA DE VOTS I ELS REPARTIMENT PROPOECIOANAL DE DIPUTATS SEGONS ELS VOTS ASSOLITS PER CADA PARTIT DINS DE LA PROVINCIA I DINS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA.

– REFORMAR LA LLEI REGULADORA DELS PARTITS POLITICS I ASSOCIACIONS. HAN DE SER DE DRET I DEMOCRÀTICS. NO PODEN REBRE SUBVENCIONS DE DIPUTACIONS NI D’ADMINISTRACIONS PUBLIQUES EXCEPTE LA QUANTITAT PREESTIPULADA PER CADA VOT ASSOLIT PER PARTITS I COALICIONS EN LES ELECCIONS. NI REBRE DONATIUS ANÒNIMS DE SOCIETTATS. ELS DONATIUS HAN DE SER PUBLICATS I TANSOLS DE PERSONES FISIQUES I DELS MILITANTS.