JORDI CARRERA for NuCCs

Posicions per una Política catalana central amb fonaments.

18 de juny de 2025
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QUÈ HAURIEN DE FER EL PRESIDENT DEL GOVERN CENTRAL PEDRO SÀNCHEZ I EL PSOE-PSC-PSPV-PSI A PARTIR D’ARA ?

ELLS I AMB TOTHOM QUE VULGUI COL.LABORAR, i AMB LA CONSTITUCIÓ DEL 77-78 A LA MÀ. PER TRONAR ALS IDEALS CONSTITUENTS DEL 77-78.
GOVERNAR BÉ. GUANYAR TEMPS PER CANVIAR ESPANYA I TORNAR A LA CONSTITUCIÓ . UNIÓ, NACIONALITATS, LLENGUES ESPANYOLES, ECONOMIA, UNIÓ EUROPEA FORTA. PENSAR EN EL COMPROMÍS HISTÒRIC DEL 77-78.
CAP A UNES ELECCIONS GENERALS QUE PERMETIN CANVIAR DES DEL CENTRE I CONVERGÈNCIES DE CENTRE. UNIÓ DEMOCRÀTICA I NO GUERRA CIVIL.
*IMPEDIR BESTIESES NACIONALS COM ARA LA OPA CONTRA EL BANC SABADELL PER SER CONTRA L’ECONOMIA, CONTRA LA INEGRITAT NACIONAL I CONTRA EL CAPITALISME CATALA LLIURE.
*IMPEDIR BESTIESES ECONÒMIQUES COM LA REDUCCIÓ LEGAL DE LA JORNADA LABORAL
*REFORMES LEGALS QUE PERMETIN LA RESTAURACIÓ DE LA CONFIANÇA I HORITZONS DE FUTUR
– TORNAR A LA SUBHASTA COM A REGIM GENERAL DE CONTRATACIÓ D’OBRES
– REFORMAR LA LLEI ELECTORAL GENERAL. COMBINAR L’ELECCIÓ DE DIPUTATS DE DISTRICTE PER MAJORIA DE VOTS I ELS REPARTIMENT PROPOECIOANAL DE DIPUTATS SEGONS ELS VOTS ASSOLITS PER CADA PARTIT DINS DE LA PROVINCIA I DINS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA.
– REFORMAR LA LLEI REGULADORA DELS PARTITS POLITICS I ASSOCIACIONS. HAN DE SER DE DRET I DEMOCRÀTICS. NO PODEN REBRE SUBVENCIONS DE DIPUTACIONS NI D’ADMINISTRACIONS PUBLIQUES EXCEPTE LA QUANTITAT PREESTIPULADA PER CADA VOT ASSOLIT PER PARTITS I COALICIONS EN LES ELECCIONS. NI REBRE DONATIUS ANÒNIMS DE SOCIETTATS. ELS DONATIUS HAN DE SER PUBLICATS I TANSOLS DE PERSONES FISIQUES I DELS MILITANTS.

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