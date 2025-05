L’OPA HOSTIL CONTRA EL BANC SABADELL HAURIA DE SER CONSIDERADA ANTICONSTITUCIONAL, ANTIMERCANTIL I ANTICATALANA. I NO ACCEPTABLE per l’Autortitat Política. .

1.- Els Cavalls de Troia no haurien de tenir dret de vot.

Ja sabem que aquests procediment es diu Oferta Preferent d’Adquisició. Això vol dir que la societat amenaçada, que una altra vol comprar i absorbir, ho ha d’aprovar i en el seu cas s’ha de negociar, abans de ser acceptada o no. El Banc de Sabadell ha manifestat i donat a entendre moderadament que no vol ser venuda, que vol continuar viva i independent. La por és que en el moment de la decisió hi pugui haver una majoria que ja estaria aliniada a favor del que vol el BBVA. Els accionistes d’una societat mercantil en són propietaris, i en consequencia no poden anar contra casa.; no poden ser conspiradors. Per altra banda el BANC SABADELL és sereny pròsper competitiu i meritori,i no es tracta d’un banc o caixa arruïnat. Els mers jugadors de borsa o els cavalls de Troia del contrari, no haurien de tenir dret de vot. Seria fer una conspiració un frau de llei.

Les OPA per dominar i destruir la competència dins del mateix mercat no haurien de ser admeses ni emparades per la lleii pels governs. Poden suposar una forma aparentment legal d’enfornasar, robar i suprimir la competencia.

Si aquests inversors en volen sortir ho haurien de dir i trobar una solució, però no decantant aquesta OPA destructora. Una solució com ara la divisió de la societat, una opa del Sabadell de part de les accions del que en volen sortir, o la venda de les seves accions a curt i mig termini esglsaonadament. Per no ensorrar el Banc. Que el Sabadell tingués una majoria banquera professional estratègica de continuitat.

2.- Contra l’existència de captalisme català independent dins d’Espanya en pla d’igualtat ?

En aquests cas hi ha una situació agreujant i potser fonamental en els proposit ocults protagonitzats pel BBVA: el banc amenaçat a sacrificar és un banc català iondependent pròsper dins del mercat espanyol i dins d’Espanya.

FA PENSAR QUE A L’ESPANYA DOMINADA PER L’ATMOSFERA NACIONALISTA CONTRARIA A LA NOVA CONSTITUCIÓ ACORDADA I APROVADA EL 1978, JA NO VOLEN NI PODEN ACCEPTAR L’EXISTENCIA D’UN CAPITALISME CATALÀ INDEPENDENT. Obligats altre cop a casar-se, supeditar-se i fonsdre’s ?

Recordem el cas de la proposició de compra feta per Gas Natural per quedar-se el conglomerat elèctric d’estat d’ENDESA que volien vendre ? Que va passar ? La negativa en contra del món del PP perquè la compradora era catalana. la Sra Aguirre va dir : No es podien posar sectors estratègics en mans d’estrangers. I després que va pasar ? Varen venre Endesa a l’INEL, empresa estatal d’Itàlia. Ara Endesa és una s.a.u. unipesonal del Govern / Estat d’Itàlia.

3.- El BBVA és una cosa rara feta d’operacions i intervencions politiques dirigides per l’interès centralitzador madrileny. I ja s’ha demostrat que no tene gaire amor per Catalunya , encara que aquests darrer anys ens inunden i paguen anuncis ensabonadors per a l’opinió publicacatalana.

En aquest conglomerat bancari hi ha els històrics banquers biscains i de Neguri. El Bilbao i el Vizcaya. Fets fusionar. I després el Govern socialista va crear Argentària amb la Caixa Postal i el Banc Exterior, i la va fusionar amb els BBV. I amb Aznar la petita Argentaria va passar a ser l’amo factic del BBVA. Però on passa ara el BBVA madrileny ?

El Vicaya s’havia quedat la Banca Catalana. Després el BBVA es va quedar totes les caixes politiques de les diputacions i municipals de Catalunya que primer integraren a Caixa Catalunya. Quantes sucursals hi tenien ? Quantes n’hi queden ? Per què no li varen adjudicar la CAM o Caja Madrid / Bankia després ? Per què si que varen endosar la CAM al Sabadell i Caja Madrid Bankia a Caixa Bannk de forma obligatòria ? Per prendre-hi posicions i intervenció als bancs resultants ?

4.- Catalunya és, i la comunitat autònoma del regne de València i les altres també, part essencial de la integritat nacional d’Espanya que, atenent els principis motivadors i naturalesa d’Espanya dels articles 1, 2 i 3 de la Constitució, proclama l’art 9. Els pobles, nacionalitats i regions de les nacionalitats que siguin, i les llengues espanyoles són integritat. Les empreses catalanes tenen dret a existir lliurement.