LLEI EUROPEA DE PROTECCIÓ DE LES LLENGUES DE LES MINORIES NACIONALS.

Albares reconeix que l’oficialitat del català a la UE encara no té la unanimitat necessària.

El ministre sosté que la manca de reconeixement de la llengua és “una discriminació” a la “identitat nacional” de l’estat espanyol.

Comenrtari JOCS.

PROPOSAR SOLUCIONS VIABLES I CONSTITUCIONALMENT IRREFUTABLES, I NO REMENAR ELS PROBLEMES I PACTAR REIVINDICACIONS CONTRARIES. PRIMER PAS PER A AIXÒ DE LES ALTRES LLENGUES DE NACIONALITAT OFICIALS.-

1.- PEL CONGRÉS DE DIPUTATS.

DENUNCIAR PER INCONSTITUCIONAL L’ACCEPTACIÓ I APROVACIÓ QUE VA FER ESPANYA DE LA LLEI COMUNITARIA DE RECONEIXEMENT I RESPECTE DE LES LLEMGUES DE LES MINORIES NACIONALS. PER FRAU DE LLEI I INCONSTITUCIONALITAT ESPANYOLA. TAN SOLS RECONEIX EL POBLE GITANO COM A MINORIA NACIONAL D’ESPANYA. PER INCOMPLIR LA CONSTITUCIÓ DEL 78 VIGENT.

2.- MODIFICACIÓ.-

RECONEIXER- hi EXPRESSAMENT A MÉS,

1) COM A 2.MINORIES NACIONALS HISPÀNIQUES LINGUÍSTIQUES, LA GALLEGA, L’ASTUR- LLEONESA, LA BASCO -NABARRESA, PER L’EUSKERA, LA CATALANA I VALENCIANA, DE CATALUNYA, VALENCIA, BALEARS I MÚRCIA, L’ARANESA PER L’OCCITA,

2) I COM A MINORIES NACIONALS HISTÒRIQUES PELS ANTICS ESTATAT ORIGINARIS INTEGRANTS D’ESPANYA: LES CORONES I ELS SEUS REGNES I ESTATS, CASDASCUNBA PEL SEU NOM I ESTATS COMPONENTS. ENTRE ELS QUALS ELS REGNES I SENYORIUS FORALS.

3.- DECLARAR DEROGATS PER ME`RIT DE LA DISPOSICIÓ DEROGATÒIA 4 ELS DECRETS DE NOVA PLANTA QUE ANULLAREN PER DRET DE CONQUESTA LA CORONA I ELS REGNES DE LA UNIÓ DE REGNES DELS REIS D’ARAGÓ – COMTES DE BARCELONA.