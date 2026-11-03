ESTATS DELS USA PER ANTIGUITAT I ANY D’INCORPORACIÓ I CONSTITUCIÓ.

1 1787 Delaware
2 1787 Nova Jersey
3 1787 Pennsilvània[a]
4 1788 Carolina del Sud
5 1788 Connecticut
6 1788 Geòrgia
7 1788 Maryland
8 1788 Massachusetts[a]
9 1788 Nou Hampshire
10 1788 Nova York
11 1788 Virgínia[a]
12 1789 Carolina del Nord
13 1790 Rhode Island
14 1791 Vermont
15 1792 Kentucky[a]
16 1796 Tennessee
17 1803 Ohio
18 1812 Louisiana
19 1816 Indiana
20 1817 Mississipi
21 1818 Illinois
22 1819 Alabama
23 1820 Maine
24 1821 Missouri
25 1836 Arkansas
26 1837 Michigan
27 1845 Florida
28 1845 Texas
29 1846 Iowa
30 1848 Wisconsin
31 1850 Califòrnia
32 1858 Minnesota
33 1859 Oregon
34 1861 Kansas
35 1863 Virgínia de l’Oest
36 1864 Nevada
37 1867 Nebraska
38 1876 Colorado
39 1889 Dakota del Nord
40 1889 Dakota del Sud
41 1889 Montana
42 1889 Washington
43 1890 Idaho
44 1890 Wyoming
45 1896 Utah
46 1907 Oklahoma
47 1912 Arizona
48 1912 Nou Mèxic
49 1959 Alaska
50 1959 Hawaii
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